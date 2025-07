La scène politique américaine n’avait pas connu une telle tension depuis longtemps. Après avoir été alliés lors de la dernière présidentielle, Donald Trump et Elon Musk s’affrontent désormais publiquement, à coups de piques et de menaces.

Le point de rupture ? La fameuse Big Beautiful Bill (la "belle et grande loi") , un projet de loi budgétaire défendu par Trump, qui cristallise toutes les oppositions et a constitué un point de rupture profond entre les deux milliardaires.

Musk, farouchement opposé à ce texte, va jusqu’à menacer de fonder un nouveau parti politique, l’America Party, si le projet passe. Ce bras de fer ne se limite pas à des divergences idéologiques : il révèle aussi la rivalité de deux égos surdimensionnés, chacun prêt à tout pour défendre sa vision de l’Amérique. Les conséquences pourraient être majeures, tant pour les finances publiques que pour l’équilibre des forces à Washington.

Big Beautiful Bill : la loi qui fait tout exploser

Au cœur de la discorde, la Big Beautiful Bill s’impose comme le dossier brûlant du moment. Ce texte, voulu par Trump, prévoit la prolongation de crédits d’impôt instaurés lors de son premier mandat, des exonérations pour les pourboires, heures supplémentaires et prêts auto, mais taille sévèrement dans les aides à la transition énergétique.

Les mesures en faveur des batteries électriques et du solaire, portées par Joe Biden, sont directement visées. Pour Musk, qui a longtemps bénéficié de ces incitations via Tesla et SpaceX, la pilule ne passe pas.

Il dénonce une loi qui ferait bondir le déficit américain de 2,4 trillions de dollars sur dix ans, alors que la dette atteint déjà des sommets. Sur X, il interpelle : « À quoi sert un plafond de la dette si on continue à le relever ? »

Ce coup de gueule s’accompagne d’un avertissement : si la loi est adoptée, il promet la création dès le lendemain d’un nouveau parti, l’America Party, pour contrer ce qu’il considère comme une dérive budgétaire dangereuse.

Les tensions sont telles que la question de l’avenir des subventions à l’innovation et à l’énergie verte se retrouve au centre du débat public.

Règlements de comptes et menaces croisées : Trump contre-attaque

Face à la fronde de Musk, Trump ne tarde pas à riposter. Sur Truth Social, il s’en prend directement à l’homme d’affaires, rappelant que Tesla et SpaceX ont touché des milliards de dollars de subventions fédérales.

Il ironise : « Elon reçoit peut-être plus de subventions que n’importe quel être humain dans l’histoire – de loin – et sans ces subventions, il devrait probablement fermer boutique et rentrer en Afrique du Sud. »

Le temps de l'alliance devant la Maison Blanche est révolu

Le ton monte encore d’un cran lorsque Trump accuse Musk d’être, en partie, responsable du déficit américain à cause de ces aides massives. De son côté, Musk ne se démonte pas et attaque frontalement le président sur la gestion de la dette et les promesses non tenues des élus du Congrès. Il va jusqu’à affirmer sur X : « Tous les membres du Congrès qui ont fait campagne pour réduire les dépenses publiques et qui ont ensuite immédiatement voté pour la plus grande augmentation de dette de l’histoire devraient avoir honte ! »

La relation, autrefois stratégique, tourne à la guerre ouverte. Les répercussions ne se font pas attendre : la volatilité gagne la Bourse, les partisans des deux camps s’écharpent sur les réseaux, et la perspective d’un nouveau parti politique dans un pays polarisé entre deux camps de toujours, Républicains et Démocrates, devient soudain très concrète.

Vers un séisme politique : l’Amérique au bord du big bang

Le duel entre Trump et Musk ne se limite pas à une querelle d’ego ou à une simple divergence sur la politique budgétaire. Il soulève une question de fond : l’Amérique est-elle prête à voir émerger une troisième force politique, capable de bousculer l’hégémonie des Républicains et des Démocrates ?

Musk, fort de son influence et de sa fortune, n’hésite plus à menacer l’establishment. Il a déjà sondé ses millions d’abonnés sur X : « Est-il temps de créer un nouveau parti politique en Amérique qui représente réellement les 80 % du centre ? »

Cette idée, qui semblait farfelue il y a encore quelques mois, prend de l’ampleur à mesure que le clash s’envenime. Les Républicains, qui avaient accueilli Musk à bras ouverts lors de la présidentielle, redoutent désormais de voir leur coalition exploser sous la pression de ce nouvel acteur.

Les Démocrates, eux, observent la scène avec intérêt, conscients que le moindre faux pas pourrait rebattre toutes les cartes, après la tétanie des premiers mois du mandat de Trump. Dans ce contexte, la politique américaine entre dans une zone de turbulences, où tout désormais semble possible.