Le milliardaire Elon Musk a donné un grand coup de pouce final à la campagne électorale de l'autre milliardaire Donald Trump, contribuant à son élection pour devenir le 47ème président des Etats-Unis.

Le rapprochement des deux hommes s'est traduit par la création du DOGE qu'Elon Musk a piloté durant quatre mois pour réduire les dépenses gouvernementales. Le parcours s'est terminé un peu abruptement, suggérant que l'entente entre les deux hommes avait pris l'eau.

Quand Trump soutenait Musk devant la Maison Blanche

Cela s'est confirmé depuis quelques heures avec des échanges très acides entre les deux hommes. Tandis que Trump évoque un fou critiquant son projet de "grande et belle loi" budgétaire qualifiée en revanche par l'homme d'affaires de "chose abominable" qui va anéantir les efforts de réduction des dépenses, Musk veut rappeler que, sans son soutien, il ne serait sans doute pas président des Etats-Unis et remet sur le tapis des insinuations sur la présence de Trump dans les noms de la liste Epstein.

Menaces sur SpaceX et Tesla

Actant la fin de leur concordance de vues, Donald Trump a suggéré que le gouvernement américain ferait des milliards de dollars d'économie en coupant ses contrats avec l'homme d'affaires.

Musk a aussitôt affirmé sur son réseau social X qu'il allait stopper l'activité de sa capsule Dragon de sa société SpaceX qui alimente régulièrement en fret et en astronautes la Station Spatiale Internationale (ISS) pour le compte de la NASA.

Le cauchemar de l'agence spatiale américaine, à savoir ne pas disposer d'options pour gérer la logistique et le personnel de l'ISS, va-t-il se réaliser, alors que la capsule alternative Starliner de Boeing n'est pas totalement finalisée ?

La rupture brutale entre les deux hommes, alors qu'ils se soutenaient mutuellement il y a encore quelques mois devant la Maison Blanche, a également tétanisé les investisseurs de Tesla qui vient de prendre une énorme claque en Bourse en vaporisant plus de 170 milliards de dollars de valorisation.

La remontée observée après la fin de l'activité frénétique de Muks au sein du DOGE est anéantie et le constructeur de véhicules électriques est repassée sous la barre des 1000 milliards de dollars.

De la concorde à l'inimitié, sans transition

Désormais, les deux hommes ne retiennent plus leurs coups dans leurs déclarations et Elon Musk en est à soutenir la destitution de Trump au profit de son vice-président J.D. Vance et à placer le maître de la Maison Blanche face à ses contradictions, notamment en matière de rigueur budgétaire.

De son côté, Donald Trump n'est plus certain de pouvoir considérer Elon Musk comme un allié et semble désormais prêt à lui faire payer sa trahison. Face aux ego meurtris des deux milliardaires, tout peut donc désormais arriver, d'un apaisement distant à une opposition frontale qui pourrait faire des dégâts collatéraux conséquents.

Musk n'hésite plus à critiquer l'abandon des aides fédérales destinées à soutenir les ventes de véhicules électriques au profit de la relance des ventes de voitures thermiques et la stratégie des droits de douane devrait en prendre pour son grade alors qu'il évoquait il y a peu l'idée d'une zone de libre-échange avec l'Europe, loin des vexations tarifaires imposées par Trump pour forcer des négociations.