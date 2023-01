Porté par l'espoir suscité par son entreprise Tesla dans le domaine des voitures électriques, l'homme d'affaires Elon Musk a vu sa fortune personnelle, très dépendante de la valeur de l'action Tesla, fortement progresser il y a deux ans, au point de devenir l'homme le plus riche au monde, détrônant Jeff Bezos, fondateur et ex-dirigeant du groupe d'e-commerce Amazon.

Depuis, le milliardaire s'est lancé dans l'aventure du rachat du réseau social Twitter avec la volonté de le transformer en profondeur pour le conformer à sa vision de liberté d'expression.

L'aventure étant très prenante, les actionnaires de Tesla ont commencé à s'inquiéter des répercussions de l'obsession d'Elon Musk pour Twitter, au détriment de la gestion de ses autres entreprises.

Premier humain à perdre 200 milliards de dollars

A ceci s'ajoute une tendance à s'épancher en messages courts sur Twitter avec parfois de grosses conséquences pour le cours en Bourse de Tesla, le plus souvent négatives.

Avec une valeur de l'action Tesla en chute de deux tiers tout au long de 2022, la fortune d'Elon Musk, très liée à cette valeur, s'est fortement réduite également. L'agence Bloomberg a ainsi calculé que le fantasque milliardaire est devenu le premier être humain à perdre 200 milliards d'euros en à peine plus d'un an.

Sa fortune personnelle est passée de 340 milliards de dollars en novembre 2021 à 137 milliards de dollars actuellement, permettant à Bernard Arnault (groupe LVMH dans le secteur du luxe) de prendre (avec sa famille) la tête du classement avec une valeur du patrimoine estimée à 162 milliards de dollars.

Twitter, source du chaos

Elon Musk a vendu plusieurs dizaines de milliards de dollars de titres Tesla pour financer le rachat de Twitter, estimé à 44 milliards de dollars, faisant mécaniquement chuter le cours, tandis que la concurrence sur le segment des véhicules électriques est en train de s'intensifier rapidement avec l'arrivée de nouveaux acteurs, constructeurs thermiques en reconversion ou nouveaux entrants aux fortes ambitions.

Face aux inquiétudes, le milliardaire a adressé un mémo aux salariés de Tesla en affirmant que l'entreprise tournait correctement et suivait ses objectifs. Elle ne sera pas très loin de l'ambition d'atteindre 1,5 million de véhicules livrés en 2022 et poursuit ses efforts de montée en production et de lancement de nouveaux véhicules, du poids lourd Tesla Semi au pickup électrique Cybertruck attendu en fin d'année.