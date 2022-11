L'homme d'affaires Elon Musk est devenu le milliardaire le plus aisé au monde en un temps très rapide (jusqu'à 340 milliards de dollars de fortune personnelle) mais la redescente est tout aussi rapide avec les difficultés de la prise de contrôle de Twitter.

La reprise en main du réseau social a conduit à une vague de licenciements mais aussi à de nombreux départs volontaires face aux méthodes de management musclées que compte instaurer le nouveau dirigeant.

Ce dernier veut mettre fin aux pratiques de télétravail et demande aux salariés de se donner à fond pour créer un Twitter 2.0 à l'image de ses attentes en matière de liberté d'expression et de monétisation du service de microblogging.

Le cafouillage dans la mise en place de la procédure de certification des comptes et le départ en masse de personnes à des postes essentiels font que Twitter est au coeur des préoccupations du moment d'Elon Musk qui indique dormir sur place pour donner l'exemple et réorganiser ses troupes, tout en admettant avoir trop de choses à gérer.

Les investisseurs de Tesla inquiets

C'est d'ailleurs ce qui inquiète les investisseurs de Tesla, le constructeur de véhicules électriques piloté par Elon Musk, ces derniers craignant de plus en plus de voir la gestion de l'entreprise délaissée alors que les contextes économiques et concurrentiels ne sont pas favorables.

La crise énergétique, la poursuite de la pénurie des composants électroniques et des matières premières ainsi que la montée de la concurrence chinoise dans les voitures électriques, et plus généralement des constructeurs mondiaux passant à la motorisation électrique, sont autant de sujets à suivre de près.

Le cours en Bourse de Tesla en pâtit et a encore reculé de 6,8% ce lundi 21 novembre 2022, emportant 8,6 milliards de dollars de valorisation et atteignant son plus bas niveau depuis deux ans. La valeur est en recul de plus de 50% par rapport au début de l'année.

100 milliards de fortune personnelle évaporés

La fortune personnelle d'Elon Musk étant fortement dépendante du cours de Tesla, ce dernier en subit aussi les effets. Selon l'agence Bloomberg, le multimilliardaire a perdu quelque 100 milliards de dollars de fortune personnelle depuis le début de l'année.

Le rachat de Twitter, pour 44 milliards de dollars, a conduit à la cession d'actions Tesla pour plusieurs milliards de dollars et la perturbation dans la gestion du réseau social crée de l'incertitude.

Que l'on se rassure, Elon Musk reste l'homme le plus riche au monde avec près de 170 milliards de dollars de fortune estimée et il n'est pas le seul à subir de fortes baisses.

Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, est à 109 milliards de dollars après avoir reculé de 93 milliards de dollars, tandis que Mark Zuckerberg, confronté à la défiance des projets de multivers de son entreprise Meta (ex-Facebook), a perdu 80 milliards de dollars depuis le début de l'année.