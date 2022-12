Le rachat du réseau social Twitter pour 44 milliards de dollars a conduit l'homme d'affaires Elon Musk à vendre des actions Tesla pour financer en partie cette acquisition et d'autres projets.

Depuis le début de l'année, il a vendu pour plus de 8 milliards de dollars en avril, près de 7 milliards de dollars en août et encore 3,4 milliards de dollars en novembre. Il vient encore d'en écouler pour 3,5 milliards de dollars, selon un document de la SEC (Securities and Exchange Commission), le gendarme boursier américain.

Depuis novembre 2021, quand le cours de Tesla était au plus haut, le milliardaire a vendu pour 39 milliards de dollars d'actions en un peu plus d'un an, selon le Wall Street Journal.

Une gestion de Twitter très prenante

Sa fortune personnelle, dépendant en grande partie de la valorisation de Tesla, a fortement reculé ces derniers mois, laissant le titre d'homme le plus riche au monde lui échapper au profit de Bernard Arnault, porté par les bons résultats du groupe de luxe LVMH.

Elon Musk est très occupé à tenter de créer un réseau social Twitter 2.0 plus en adéquation avec sa vision de la liberté d'expression tout en relançant sa capacité à générer des revenus.

Les annonceurs ont mis en pause leurs campagnes publicitaires après l'acquisition, attendant de voir quelle direction allait prendre le réseau social sous la nouvelle direction alors que de nombreux licenciements ont déjà eu lieu et que les décisions d'Elon Musk sur la modération et le retour de comptes problématiques précédemment bannis a fait froncer les sourcils des observateurs et analystes.

Inquiétudes pour Tesla

L'implication du milliardaire dans la relance de Twitter fait aussi craindre aux actionnaires de Tesla un délaissement dans la gestion du constructeur de véhicules électriques alors que la concurrence se renforce rapidement sur ce segment.

La vente des actions a mécaniquement fait baisser la valeur du cours en Bourse, qui se retrouve à son plus bas niveau depuis deux ans, et les enjeux à venir créent de l'incertitude qui a fait sensiblement reculer la valorisation de Tesla ces derniers mois.

Elon Musk lui-même indiquait il y a peu qu'il avait trop à gérer seul, tout en saluant le travail de ses équipes dans ses autres entreprises (SpaceX, Tesla, The Boring Company, Neuralink...) pour assurer la gestion et suivre le calendrier prévu.