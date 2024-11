L'augmentation des capacités des IA passe entre autres par un nombre toujours plus grand d'accélérateurs graphiques au sein de supercalcutateurs spécialisés. La firme xAI d'Elon Musk développe un supercalculateur IA Colossus armé de 100 000 accélérateurs Nvidia H100 à Memphis, dans le Tennessee, mais il y avait un hic.

Le site nécessiterait en effet au moins 150 MW pour fonctionner et le fournisseur local ne pouvait jusqu'à présent en fournir que 50 MW. xAI a trouvé une parade en installant un ensemble de 18 turbines à gaz complétant en partie l'approvisionnement au prix d'une pollution de l'air aggravée dans une zone déjà sous contrainte.

Le site de Memphis va pouvoir tourner à plein régime

Mais ce ne pouvait être qu'une solution provisoire. Bonne nouvelle, la firme d'Elon Musk a indiqué avoir obtenu la validation des autorités locales pour un approvisionnement de 150 MW du fournisseur d'énergie local.

Le site devrait donc pouvoir tourner à plein régime prochainement et servir à l'entraînement de la prochaine génération d'intelligence artificielle Grok-3 qui doit pousser plus avant les capacités de l'IA de xAI, alors que OpenAI, Anthropic, Google et quelques autres sont en train d'avancer leurs pions.

Les autorités locales s'inquiètent toutefois de l'impact environnemental du site dont les études n'auraient pas été complètes, notamment sur le risque d'un accès prioritaire de xAI par rapport aux foyers de la vallée du Tennessee.

Entre croissance de l'IA et contraintes environnementales

Le fournisseur d'énergie, MLGW (Memphis Light, Gas & Water), a déjà assuré que cet approvisionnement en électricité n'impactera pas le fonctionnement du réseau et sa fiabilité.

Les besoins en énergie pour l'entraînement des IA sont gigantesques et les géants du Web s'intéressent de plus en plus à l'énergie nucléaire pour assurer le fonctionnement de leurs supercalculateurs, qu'il s'agisse de fission ou, plus tard, de fusion nucléaire.