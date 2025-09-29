C'est la rumeur qui affole les réseaux sociaux depuis quelques jours. Une vidéo au style très formel, regardée des centaines de milliers de fois sur TikTok, informe d'une nouvelle obligation fiscale à l'égard de millions de Français : la déclaration de leurs souscriptions à des plateformes telles que Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+.

Quel serait le but présumé ? Combattre la fraude, réguler le partage de comptes et, avant tout, préparer la voie pour une éventuelle « taxe sur le streaming ». Cependant, les fans de séries peuvent se rassurer, tout est faux.

Que raconte précisément cette vidéo virale ?

La vidéo, typique des nouvelles chaînes d'information factices générées par IA, prétend qu'une nouvelle mesure obligerait à déclarer ses abonnements streaming.

Selon ses auteurs, cette démarche viserait à remplacer l'ancienne redevance télé et à contrôler le partage de comptes. Pour rendre le tout plus crédible, la vidéo mentionne même des amendes salées, de 60 à 90 euros, en cas d'oubli. Un discours bien rodé qui a suffi à enflammer les commentaires et à semer le doute.

Pourquoi est-ce considéré comme une information erronée ?

De nombreux indices permettent de dissiper aisément cette rumeur. Tout d'abord, les contradictions dans la vidéo elle-même qui mentionne deux dates de mise en application différentes (1er octobre et 1er mai).

Par la suite, l'essence du message perd tout son sens : c'est aux plateformes comme Netflix et non à l'État qu'il incombe de contrôler le partage des comptes. En dernier lieu et pour être clair, une simple recherche démontre qu'il n'existe aucune loi ou projet de loi de cette nature. C'est une pure fabrication destinée à susciter des vues en exploitant la méfiance générale.

Y a-t-il vraiment une « taxe streaming » en France ?

Oui, mais cela ne vous touche pas directement. Effectivement, en France, il y a une taxe sur le streaming, cependant elle cible les plateformes et non les utilisateurs. Par exemple, depuis janvier 2025, une « taxe sur le streaming musical » a été instaurée dans le but de financer le Centre National de la Musique.

Elle concerne les revenus provenant de services tels que Spotify ou Deezer. L'idée d'imposer une taxe aux géants du streaming vidéo est souvent discutée, cependant, elle n'a jamais été concrétisée sous la forme d'une charge directe pour les abonnés.

Foire Aux Questions (FAQ)

Dois-je déclarer mes abonnements Netflix ou Disney+ aux impôts ?

Non, absolument pas. Aucune loi ne vous y oblige. Il s'agit d'une fausse information qui circule sur les réseaux sociaux. Vos abonnements sont des dépenses personnelles qui ne concernent pas l'administration fiscale.

Comment identifier une « fake news » sur TikTok ?

Soyez vigilant envers les comptes qui semblent être des médias, mais qui n'ont aucune existence en dehors de la plateforme. Repérez les anomalies (comme des dates ou des chiffres contradictoires) et assurez-vous de la véracité des informations en consultant des plateformes de médias réputées avant de les diffuser.

Qui est responsable du paiement effectif de la taxe sur le streaming en France ?

Le prélèvement fiscal actuel sur la diffusion musicale est acquitté par les sociétés offrant ces services (Spotify, Deezer, Apple Music, etc.), et non par les utilisateurs finaux. L'argument concernant une imposition équivalente pour la vidéo (Netflix, etc.) suit le même raisonnement : faire payer les plateformes, et non les utilisateurs.