Elon Musk a établi un nouveau record en devenant la première personne à posséder une fortune de 500 milliards de dollars. Porté par la performance de Tesla et la valorisation de SpaceX et xAI, il est le premier à atteindre une telle fortune personnelle.

Son recentrage sur ses entreprises, après son départ d'une commission gouvernementale, semble rassurer les investisseurs et consolider sa domination financière.

Mercredi, le compteur de la fortune d'Elon Musk s'est affolé pour atteindre un chiffre sans précédent : 500 milliards de dollars. Ce jalon, confirmé par l'indice des milliardaires de Forbes, le place loin devant son plus proche poursuivant, Larry Ellison, le cofondateur d'Oracle, récemment grimpé grâce à un partenariat financier géant avec OpenAI.

L'ascension est vertigineuse, surtout quand on se souvient qu'en mars 2020, sa fortune n'était "que" de 24,6 milliards de dollars.

Un retour aux sources qui paie cher

Le principal moteur de cette envolée reste Tesla. L'action du constructeur de véhicules électriques a bondi de près de 4 % mercredi, ajoutant plus de 9 milliards de dollars à la fortune de Musk en une seule journée.

Cette dynamique positive coïncide avec une décision stratégique majeure de l'entrepreneur : son retrait du Department of Government Efficiency (DOGE) de l'administration Trump.

Les investisseurs semblent saluer ce recentrage sur ses activités industrielles. Depuis cette annonce en avril, la valeur de l'action Tesla a presque doublé, ramenant la capitalisation boursière de l'entreprise à moins de 10 % de son record historique.

Une galaxie d'entreprises à la valorisation stratosphérique

Si Tesla est la vitrine de son empire, la fortune de Musk repose sur un triptyque d'entreprises puissantes. SpaceX, son entreprise aérospatiale fondée en 2002, est désormais évaluée à 400 milliards de dollars suite à une offre privée en août. Musk en détiendrait 42 %, soit une participation estimée à 168 milliards de dollars.

À cela s'ajoute xAI Holdings, l'entité née de la fusion entre sa nouvelle société d'intelligence artificielle et le réseau social X (anciennement Twitter). Valorisé à 113 milliards de dollars, ce conglomérat apporte environ 60 milliards de dollars à sa richesse personnelle.

Le trillion en ligne de mire ?

Avec une telle dynamique, certains se prennent à rêver le voir atteindre les 1000 milliards de dollars à la faveur de ses ambitions technologiques multiples. Si le rythme actuel se maintient, cet objectif pourrait être atteint avant 2033. Ce n'est pas un hasard : cette date correspond aux premières échéances d'un nouveau plan de rémunération proposé par le conseil d'administration de Tesla.

Ce package, potentiellement le plus important de l'histoire, pourrait lui octroyer jusqu'à 1000 milliards de dollars en actions s'il atteint des objectifs qualifiés de "Mars-shot", comme la multiplication par huit de la capitalisation de Tesla.

Musk, lui, justifie cette demande non pas par l'appât du gain, mais par la nécessité de conserver une influence suffisante pour garantir la sécurité de ses futurs projets, notamment dans la robotique. L'avenir dira si cette ambition se heurtera ou non à l'implacable réalité économique.