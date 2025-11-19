C'est du pur Elon Musk : une déclaration choc, mi-visionnaire, mi-provocatrice, lâchée au milieu d'une réunion financière.

Le PDG de Tesla suggère sérieusement que l'incarcération est dépassée. Sa solution ? Une surveillance robotique permanente, individuelle et "gratuite" pour remplacer les barreaux, et évidemment, cela passerait par son robot Optimus.

Une alternative "humaine" à l'incarcération ?

L'idée semble sortie d'un film dystopique: Musk propose de vider chaque prison pour remplacer les cellules par une surveillance dynamique. Concrètement, le criminel recevrait un robot personnel qui le suivrait partout.

L'objectif est simple : empêcher le crime avant qu'il ne se produise, tout en permettant à l'individu de vivre "normalement". Musk qualifie cette approche de "forme de confinement plus humaine", éliminant le besoin d'enfermer les gens dans des cages en béton.

La technologie est-elle à la hauteur du délire ?

Pour que ce scénario fonctionne, il faudrait des machines totalement autonomes, capables de prédire les comportements et d'intervenir physiquement. Pourtant, les robots actuels de Tesla peinent encore à effectuer des tâches simples sans téléopération humaine.

Le fossé entre la promesse (un super-flic robotique autonome 24/7) et la réalité (un robot qui distribue des bonbons sous assistance) est immense. Il faudrait une autonomie énergétique de plusieurs jours et une IA capable de jugement moral instantané, ce qui n'existe pas encore.

Quels sont les risques éthiques et économiques ?

Au-delà de la faisabilité technique, le coût interroge. Offrir un Optimus (estimé à plusieurs dizaines de milliers de dollars) à chaque détenu représenterait une dépense publique colossale.

Sur le plan politique, cela créerait un état de surveillance totale, en contradiction flagrante avec les idéaux "libertariens" souvent affichés par Musk. Avoir un agent de l'État robotique qui vous filme et vous suit en permanence est-il vraiment plus "libre" que la détention classique ?

Foire Aux Questions (FAQ)

Le robot Optimus est-il capable de se battre ?

Non, pas actuellement. Pour l'instant, Optimus est conçu pour des tâches logistiques et répétitives. Pour "stopper" un crime comme le suggère Musk, il lui faudrait des capacités de combat et de neutralisation qui n'ont jamais été démontrées ni même évoquées officiellement jusqu'ici.

Qui paierait pour ces robots ?

Elon Musk a parlé de fournir un robot "gratuit" aux criminels, ce qui implique probablement un financement par l'État (donc les contribuables). Cela reviendrait à remplacer le budget carcéral par un budget d'équipement robotique massif.

Est-ce une annonce officielle de Tesla ?

C'est une déclaration faite lors d'une assemblée d'actionnaires, un moment où Musk est connu pour improviser et partager des visions futuristes très lointaines. Il n'y a pas de feuille de route officielle pour transformer Optimus en gardien de prison pour le moment.