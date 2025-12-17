Elon Musk est devenu la première personne de l'histoire à dépasser les 600 milliards de dollars de fortune personnelle. Propulsée par une valorisation de SpaceX à 800 milliards de dollars, sa richesse atteint un niveau record, le plaçant à une distance considérable du reste des milliardaires mondiaux et le rapprochant du statut de premier trilliardaire.

Le PDG de Tesla et SpaceX vient de pulvériser un nouveau record financier. Sa valeur nette a grimpé pour atteindre près de 680 milliards de dollars, faisant de lui la toute première personne de l'histoire à franchir ce cap symbolique. Ce bond spectaculaire est principalement dû à la réévaluation massive de sa société aérospatiale, SpaceX, qui creuse désormais un écart abyssal avec les autres milliardaires de la planète.

SpaceX, le moteur de cette croissance stratosphérique

La principale raison de cette montée en flèche est la nouvelle valorisation de l'entreprise aérospatiale. Suite à une offre de rachat d'actions par des initiés, SpaceX est désormais évaluée à 800 milliards de dollars, ce qui en fait la société privée la plus chère au monde.

Détenant une participation de 42 % dans l'entreprise qu'il a fondée en 2002, Elon Musk a vu sa fortune personnelle augmenter de 168 milliards de dollars, une valorisation stratosphérique qui a instantanément changé la donne.

Les investisseurs regardent déjà vers l'avenir, alors que des rumeurs persistantes évoquent une possible introduction en bourse pour 2026. Une telle opération pourrait valoriser l'entreprise à près de 1 500 milliards de dollars, un scénario qui propulserait presque mathématiquement Musk vers le statut de premier trilliardaire de l'histoire. Cet actif est devenu son plus précieux, dépassant même sa participation dans Tesla et démontrant un potentiel colossal.

Un empire aux multiples piliers

Si SpaceX est aujourd'hui son atout le plus précieux, la richesse d'Elon Musk repose sur plusieurs piliers solides et complémentaires. Sa participation d'environ 12 % dans le constructeur de véhicules électriques Tesla représente encore une part significative de son patrimoine, estimée à près de 200 milliards de dollars. La performance boursière de Tesla, bien que fluctuante, a été le premier catalyseur de son ascension fulgurante ces dernières années.

À cela s'ajoute un package de rémunération record approuvé par les actionnaires de Tesla, qui pourrait lui rapporter jusqu'à 1 000 milliards de dollars sur la prochaine décennie, sous réserve d'atteindre des objectifs de performance ambitieux.

En parallèle, sa holding xAI Holdings, qui fusionne l'intelligence artificielle et le réseau social X, est en pourparlers pour une levée de fonds qui la valoriserait à 230 milliards de dollars. Ces différentes entités créent un écosystème synergique où les succès des unes renforcent la valeur des autres.

Une ascension fulgurante et un écart colossal

Le parcours de Musk est marqué par une accélération spectaculaire, surtout au cours des cinq dernières années. En mars 2020, sa fortune n'était « que » de 24,6 milliards de dollars.

Il a ensuite franchi les seuils de 100, 200, 300, 400 et 500 milliards de dollars à une vitesse inédite, ajoutant en moyenne 100 milliards de dollars par an à son patrimoine. Cette ascension fulgurante le place dans une catégorie à part.

Aujourd'hui, l'écart vertigineux avec ses poursuivants est sans précédent. Le deuxième homme le plus riche du monde, Larry Page, cofondateur de Google, possède une fortune estimée à environ 265 milliards de dollars, soit moins de la moitié de celle de Musk.

L'avance est telle que le milliardaire est désormais plus proche de devenir trilliardaire que de perdre sa première place. La question n'est plus de savoir s'il restera le plus riche, mais quelle sera la prochaine étape inévitable de cette accumulation de richesse historique.