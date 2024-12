Il n'y a pas que les fusées de SpaceX qui décollent chez Elon Musk. Il y a aussi sa fortune personnelle qui a fait un bond prodigieux depuis la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine.

Soutien affiché du futur président des Etats-Unis qui entrera en fonction au mois de janvier, il en sera un allié au sein d'un ministère DOGE chargé de traquer les surcoûts de l'administration américaine et en améliorer l'efficacité.

Il compte ainsi ruer dans les brancards pour obtenir des conditions plus favorables pour ses différentes entreprises, telles que Tesla (voitures électriques et autonomes et bientôt robots humanoïdes), SpaceX (lanceurs réutilisable, vaisseau Starship, constellation Starlink...), Neuralink (implants crâniaux), The Boring Company (modes de locomotion souterrains) ou même le réseau social X et par extension l'intelligence artificielle développée par sa startup x.AI avec l'IA Grok entraînée par un datacenter Colossus de 100 000 GPU Nvidia H100.

La fortune d'Elon Musk s'envole

Nominations favorables, assouplissement des réglementations, de nombreux leviers pourront devenir accessibles et devraient ouvrir de nouvelles opportunités pour les diverses entreprises de l'homme d'affaires.

Dans cette perspective, les investisseurs affichent une confiance retrouvée et pourtant malmenée il y a peu et font bondir le cours des entreprises de Musk. Par ricochet, sa fortune personnelle a connu une progression fulgurante ces dernières semaine au point de dépasser les 400 milliards de dollars, selon le classement Forbes des milliardaires.

Elon Musk, homme le plus riche au monde avec une fortune désormais estimée à 430 milliards de dollars environ, laisse sur place ses concurrents tels que Jeff Bezos, fondateur d'Amazon (242 milliards de dollars de fortune personnelle), Larry Ellison (fondateur d'Oracle, 221 milliards de dollars) ou Mark Zuckerberg, dirigeant de Meta (219 milliards de dollars).

Ses entreprises battent des records de valorisation

Il profite des records atteints par le cours en Bourse de Tesla, revenue des limbes d'une année 2024 compliquée et qui caracole désormais à 425 dollars l'action, et dont il détient 13% du capital.

SpaceX a également atteint une valorisation record de 350 milliards de dollars alors qu'Elon Musk et les investisseurs ont décidé de racheter pour 1,25 milliard de dollars d'actions, ce qui va mécaniquement en augmenter la valeur.

Starship ou fortune personnelle d'Elon Musk, même trajectoire

Le milliardaire soulignait il y a peu que les investisseurs ne voulaient pas lâcher leurs actions, même à ce niveau record de capitalisation, persuadés que le cours va encore très fortement progresser ces prochaines années.

Si Elon Musk a déjà été l'homme le plus riche de la planète, la nouveauté ici est que jamais une seule personne n'a concentré autant de richesses entre ses mains. a famille Bernard Arnault, un temps en concurrence à la première position grâce au succès du groupe de luxe LVMH, est désormais en cinquième position du classement avec une fortune estimée à 174 milliards de dollars.