SpaceX, l'entreprise spatiale d'Elon Musk, préparerait une introduction en bourse historique pour mi-2026. L'objectif serait de lever un montant record de plus de 30 milliards de dollars, visant une valorisation de 1 500 milliards de dollars.

Cette opération, portée par le succès de Starlink, financerait des projets comme des centres de données en orbite et pourrait redéfinir les standards de la finance mondiale.

La rumeur enfle et les sources concordent : la société aérospatiale SpaceX serait sur le point de franchir le pas de la cotation publique. Des discussions avec plusieurs grandes banques auraient déjà été engagées pour préparer ce qui s'annonce comme une opération de tous les superlatifs.

Une valorisation qui bouscule les hiérarchies

Le chiffre qui circule donne le vertige : SpaceX viserait une valorisation astronomique de 1 500 milliards de dollars. Un tel montant la propulserait directement dans le top 10 des plus grandes capitalisations mondiales, dépassant des mastodontes comme Berkshire Hathaway et même Tesla, l'autre joyau de l'empire Musk. C'est une ambition démesurée qui témoigne de la confiance de l'entreprise dans son modèle économique.

L'objectif de levée de fonds est tout aussi ambitieux, avec une cible fixée à plus de 30 milliards de dollars. Si ce montant est atteint, il s'agirait de la plus grande introduction en bourse de tous les temps, surpassant de peu le record détenu par le géant pétrolier Saudi Aramco, qui avait levé 29 milliards de dollars lors de son entrée sur les marchés en 2019.

Starlink, le véritable moteur de la fusée

Pendant un temps, l'hypothèse d'une introduction en bourse ne concernait que Starlink, la filiale d'internet par satellite. Elon Musk a cependant clarifié que c'est bien l'ensemble de l'entité SpaceX qui serait concerné.

Il faut dire que Starlink est le principal catalyseur de cette croissance spectaculaire, représentant déjà la majorité des revenus de l'entreprise.

Les projections financières sont éloquentes et expliquent ce changement de cap. Le groupe anticipe un chiffre d'affaires d'environ 15 milliards de dollars en 2025, qui pourrait grimper entre 22 et 24 milliards dès 2026.

C'est cette trajectoire, jugée stable et prévisible, qui a finalement convaincu un Musk historiquement réticent aux contraintes d'une cotation publique, et notamment la pression des résultats trimestriels.

Quels objectifs pour une telle levée de fonds ?

Les fonds récoltés ne serviront pas seulement à consolider l'existant. SpaceX a des projets d'envergure, notamment le développement de centres de données en orbite.

Ces infrastructures, cruciales pour répondre aux besoins de l'intelligence artificielle, nécessiteraient des investissements massifs, notamment pour l'achat de puces électroniques spécifiques capables de fonctionner dans l'environnement spatial.

L'arrivée d'un tel acteur sur les marchés pourrait donner un nouvel élan à toute l'industrie spatiale, créant un engouement pour les valeurs liées aux fusées et aux technologies satellitaires.

L'enjeu dépasse la simple performance financière : il s'agit de la naissance d'une véritable « économie extraterrestre », ouvrant la voie à des industries profitant des conditions de micro-gravité.