Lors d'un échange avec Nikhil Kamath, investisseur indien, Elon Musk a réaffirmé sa volonté de transformer X en une super application comparable au WeChat chinois.

En s'appuyant sur l'acquisition par xAI et le déploiement futur de services de paiement via X Money, la plateforme vise à centraliser communication et transactions financières au sein d'une interface unique.

Le retour aux sources : de PayPal à la super application

L'histoire bégaye parfois de manière surprenante. Pour comprendre la trajectoire actuelle de X, il faut remonter aux origines de la carrière du milliardaire et à sa fascination pour la lettre X.

L'entrepreneur a rappelé lors du podcast People by WTF que son plan initial pour une plateforme financière, baptisée X.com, s'était finalement métamorphosé en PayPal.

Ce projet, bien que couronné de succès commercial après sa fusion, avait laissé un goût d'inachevé à son créateur qui souhaitait aller bien plus loin dans l'intégration des services.

Le rachat de Twitter en 2022 n'était pas une fin en soi, mais un accélérateur pour revenir à ce dessein originel. L'objectif déclaré est de bâtir une base de données monétaire plus efficace, transformant le réseau social en un véritable centre de compensation pour les transactions financières.

Musk envisage son réseau non plus comme un simple média, mais comme un utilitaire indispensable au quotidien, où la fluidité des échanges d'argent égalerait celle des échanges d'informations.

X Money et l'infrastructure de paiement : un chantier colossal

Les pièces du puzzle s'assemblent progressivement sur le plan technique, témoignant d'une volonté de maîtrise totale. X Money cherche activement à recruter des ingénieurs pour concevoir une plateforme de paiement interne, partant de zéro plutôt que de s'appuyer uniquement sur des solutions tierces.

Cette démarche, souvent qualifiée de « greenfield » dans le jargon technique, vise à offrir une infrastructure robuste, sécurisée et sur mesure aux millions d'utilisateurs potentiels.

En parallèle de ce développement interne, des alliances stratégiques se nouent pour crédibiliser l'offre dès son lancement. Un partenariat avec Visa a été évoqué pour faciliter les transactions en ligne et l'usage de portefeuilles numériques, jetant les bases d'un système hybride.

Bien que des rumeurs sur une carte de débit personnalisée circulent, l'intégration potentielle de la cryptomonnaie reste un sujet de spéculation intense, certains observateurs anticipant une convergence inévitable avec les actifs numériques.

Vers un écosystème unifié : le modèle WeChat et l'IA

Le modèle à suivre est clairement identifié et maintes fois cité en exemple : WeChat. En Chine, cette application permet de tout faire, de l'échange d'informations au règlement de factures en passant par la réservation de services.

Elon Musk déplore l'absence d'équivalent en dehors de l'Asie et souhaite combler ce vide avec une interface unifiée, une sorte de WeChat++ adapté au marché mondial. Les utilisateurs pourraient y vivre leur vie numérique sans jamais avoir besoin de quitter l'application.

L'équation se complexifie et devient fascinante avec l'entrée en jeu de l'intelligence artificielle de pointe. Suite au rachat de X par xAI mentionné dans les rapports financiers de mars 2025, des synergies inédites s'esquissent au sein de l'empire Musk.

On imagine déjà une collaboration étroite entre Tesla, SpaceX et xAI pour déployer des satellites alimentés par l'énergie solaire, créant ainsi un réseau technologique global et autonome. Reste à savoir si les utilisateurs occidentaux accepteront de centraliser autant de pouvoirs dans une seule main.