Qu'elle soit personnelle ou professionnelle, l'adresse email n'est souvent pas neutre et renferme souvent des données personnelles précieuses. Associée à un nom dans des fuites et elle peut devenir le point de départ pour des actions malveillantes ciblées ou plus générales.

Et pour se fournir en adresses email, le marché français constitue un vivier prisé. Selon une étude de Surfshark, elle serait ainsi en 4ème place du classement mondial des pays (établi au printemps dernier) pour lesquels les courriels sont les plus compromis.

Des cyberattaques prolifiques

On se souvient des attaques concernant Viamedis et Almerys, opérateurs du tiers-payant, qui ont conduit à exposer les données de plusieurs dizaines de millions de personnes ou la fuite de données chez France Travail qui avait impacté 43 millions de personnes.

Devant la France, on ne trouve guère que les Etats-Unis, la Russie et la Chine où la compromission des adresses e-mail est encore plus grande. La mise à disposition de ces adresses e-mail pose problème pour les risques qu'elle fait encourir et pour les usages détournés qu'elle permet, et pas seulement pour du publipostage Gmail.

Un véritable or numérique

L'étude de Surfshark s'appuie sur plusieurs années de décompte et d'observation de l'évolution de la compromission des emails. En France, elle était plutôt sensiblement en hausse au printemps par rapport à la fin d'année 2023 et les Jeux olympiques de Paris n'ont peut-être pas été étrangers à l'augmentation des cyberattaques et tentatives de vol d'information liée à ce type d'événement mondial.

L'une des questions en suspens reste aussi de savoir dans quelle mesure une nouvelle technologie comme l'intelligence artificielle pourra représenter une menace supplémentaire ou, à l'inverse, comment elle pourra renforcer la sécurité de nos communications numériques.