Les dernières consoles de jeu portables ont majoritairement fait appel à des plate-formes matérielles fournies par AMD avec ses puces Ryzen et ses architectures graphiques RDNA.

De la Steam Deck à l'Asus ROG Ally, c'est du matériel AMD qui fournit les performances des consoles de jeu portables capables de faire tourner des jeux PC ou de proposer du jeu en streaming.

Cela pourrait changer avec l'arrivée des processeurs Meteor Lake chez Intel. Profitant d'une nouvelle gravure en 7 nm (procédé Intel 4) et d'une architecture repensée afin de constituer une puissante alternative pour les PC portables et les clients légers, cette nouvelle famille pourrait bien aussi s'inviter dans les consoles portables.

Face aux APU Phoenix, des solutions Meteor Lake pour consoles de jeu

Notebook Italia a repéré une démonstration de console de jeu conçue par Emdoor intégrant un processeur Intel Meteor Lake-H (c'est à dire une puce pour PC portable) et une partie graphique Intel ARC 5 (ARC Alchemist).

Selon la vidéo (rendue privée depuis), la console d'Emdoor semble être capable de faire tourner un jeu exigeant comme God of War.

Un premier aperçu des caractéristiques

Le processeur est présenté comme consommant 25 à 35W (soit plus que la Steam Deck ou même l'Asus ROG Ally et ses 15W) et la console est équipée d'un affichage 8 pouces en 1200 x 1920 pixels et ratio 16:9. Le processeur peut gérer jusqu'à 32 Go de RAM LPDDR5X et le stockage passe par un SSD M.2 jusqu'à 2 To en PCIe Gen 4 x4.

Rien n'est dit sur l'autonomie de l'appareil mais le processeur serait capable de se mettre en standby avec une consommation réduite à quelques Watts lorsqu'il n'est pas sollicité.

La console elle-même s'articule autour d'un écran cerné de chaque côté de sticks, croix directionnelles et boutons divers, ainsi que des gâchettes dans les angles supérieurs et une béquille à l'arrière.

Face à l'APU Phoenix d'AMD avec son CPU Zen 4 et son GPU RDNA 3, Intel pourrait donc tenter sa chance sur ce type d'équipement avec des solutions Meteor Lake-H / Intel ARC, ce qui pourrait signaler l'arrivée prochaine de nouvelles générations de consoles de jeux et mini-PC ou systèmes embarqués.