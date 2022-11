Les émulateurs ont toujours connu un franc succès auprès des joueurs sur PC : outre le fait de pouvoir accéder à d'anciens jeux, mais surtout ne pas avoir à investir dans chaque plateforme.

L'émulation permet aussi parfois d'accéder à des jeux tiers non édités officiellement, ou de mettre la main sur des titres disparus... Mais plus globalement, elle permet aussi et surtout de ne pas avoir à payer pour chaque titre, quitte à se mettre dans l'illégalité la plus totale, car rappelons-le : l'émulation n'est autorisée que si l'on dispose des versions officielles des titres en marge des ROMS que l'on peut télécharger ci et là...

Fonctionnel, mais limité...

L'émulateur PS4 est un chantier qui date de plusieurs années, et malgré quelques percées dans le code de la console, le logiciel restait un mythe inaccessible.

Aujourd'hui, une lueur d'espoir brille au bout du tunnel avec la publication de la dernière version de fpPS4, un émulateur qui est annoncé comme fonctionnel et sans bug particulier, mais qui impose toutefois quelques contraintes.

L'émulateur dresse une liste de 26 jeux compatibles à ce jour qui sont principalement des jeux indépendants... Pas de jeu premium pour l'instant (oubliez donc The Last of Us, God of War etc...).

Malgré tout il s'agit d'une avancée majeure vers un émulateur PS4 plus largement compatible avec l'énorme ludothèque de la plateforme, n'en déplaise à Sony.

Rappelons qu'un autre émulateur PS4 est également disponible : SPINE, mais sa compatibilité avec les jeux en 3D reste encore très aléatoire.