God of War Ragnarok : attention, le jeu sera bien plus gore que le premier

Hier, on apprenait que God of War Ragnarok proposerait autour des 40 heures de jeu, mais on sait également désormais qu'il ne faudra pas mettre le titre entre toutes les mains.

Le reboot de God of War en 2018 nous avait présenté un Kratos quelque peu vieillissant au début de l'aventure, le titre avait également fait l'impasse sur de nombreuses scènes de violence auxquelles ont été habitué avec la franchise.

Considéré comme plus "soft" que les précédents volets, le titre n'en est pas moins une réussite, à la fois sur PlayStation comme sur PC...

La suite, God of War Ragnarok se profile et les infos se multiplient autour du jeu : on sait désormais qu'il pèsera plus de 90 Go sur PS4 mais aussi que sa durée de vie est estimée à environ 40 heures dont 20h pour l'histoire principale, ce qui laisse autant pour le contenu additionnel et l'exploration qui sera plus que jamais au coeur du titre.

Un titre 17+ du coté de l'ESBR

À quelques semaines de sa sortie, le jeu passe également auprès de diverses commissions de certifications, notamment l'ESBR qui donne quelques précisions sur le contenu du jeu.

L'organisme d'Amérique du Nord, équivalent du PEGI en Europe rapporte ainsi qu'il s'agira d'un jeu d'action-aventure dans lequel les joueurs aident Kratos et son fils dans une quête dangereuse. Les joueurs sont engagés dans des combats frénétiques au corps à corps entrainant des éclaboussures de sang et démembrements. Les attaques finales peuvent se caractériser par des empalements rapprochés à l'arme blanche et à l'arme de poing des coups de hache répétés sur le cou entrainent également des décapitations. Les mots "f**k" et "sh*t" sont également entendus dans le jeu.

De fait, l'ESBR a classé God of War Ragnarok dans la catégorie 17+, tout comme son prédécesseur. Il faudra toutefois s'attendre à bien plus de gore dans cet épisode qui promet des combats bien plus dynamiques.