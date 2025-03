On commence avec les enceintes bibliothèque Triangle Borea BR03.

Ces enceintes deux voies, équipées d’un tweeter EFS de 25 mm et d’un woofer en pulpe de cellulose naturelle, restituent un son naturel, mettant en valeur les voix et les instruments tout en offrant une excellente dynamique dans les basses.

Leur haut-parleur médium-grave de 16 cm, associé à deux évents Bass Reflex, délivre une puissance et une énergie dignes d’une enceinte colonne, le tout dans un format compact.

Polyvalentes, les BR03 s’adaptent aussi bien à une chaîne Hi-Fi pour une pièce de 10 à 35 m² qu’à une installation Home Cinéma, où elles peuvent être utilisées comme enceintes frontales ou surround.

Retrouvez les Triangle Borea BR03 en noyer à 381,65 € grâce au code HIFI15 sur la Fnac au lieu de 449 € (prix officiel).

Elles sont également disponibles au même prix en noir ou blanc avec le code.



Voici quelques autres paires d'enceintes bibliothèque en réduction en ce moment :

