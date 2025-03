Voici en premier l'aspirateur robot laveur Roborock S8.

Il offre une puissance d’aspiration de 6000 Pa, assurant un nettoyage en profondeur en éliminant efficacement poussière, cheveux et débris sur sols durs et tapis.

Équipé de la brosse DuoRoller avec deux brosses principales en caoutchouc, l'aspirateur capture la saleté tout en réduisant les enchevêtrements de cheveux. Son système de nettoyage amélioré, basé sur la technologie de vibration sonique renforcée, facilite l’élimination des résidus.

Lorsqu’un tapis est détecté, la vadrouille se soulève de 5 mm et l’aspiration augmente automatiquement pour un nettoyage optimal.

Grâce à la lumière structurée 3D et à l’imagerie infrarouge, il identifie et évite les obstacles tout en cartographiant en 3D votre maison, y compris les meubles, et peut mémoriser jusqu’à 4 étages.

Son système de navigation de précision crée une carte détaillée pour optimiser ses trajets, détecter les zones à risque de blocage et permettre la définition de murs virtuels via l’application Roborock. Le nettoyage peut être personnalisé avec des routines adaptées à différentes zones de la maison, exécutées régulièrement ou à la demande.

À la fin du nettoyage ou en cas de batterie faible, le robot retourne automatiquement à sa station de charge.

Retrouvez le Roborock S8 en promotion à 399,99 € au lieu de 499,99 € en ce moment chez Cdiscount avec la livraison offerte.



On enchaîne avec le casque gaming sans fil Corsair Virtuoso Max.

Les transducteurs en graphène de 50 mm offrent une qualité audio exceptionnelle, délivrant un son clair et précis. Plongez dans une expérience immersive grâce à l’audio spatial Dolby Atmos sur PC, qui restitue un son tridimensionnel vous permettant de percevoir chaque indice sonore et nuance de dialogue avec une précision remarquable.

Avec la technologie SoundID de Sonarworks, disponible sur PC et Mac, ajustez les paramètres du casque selon vos préférences pour un rendu sonore optimal.

Le microphone omnidirectionnel capte votre voix avec une clarté professionnelle, garantissant une communication fluide avec votre équipe, quelle que soit la plateforme utilisée.

Pour une immersion totale, la réduction de bruit active élimine les distractions extérieures, vous permettant de rester concentré sur l’action sans être dérangé.

Le Corsair Virtuoso Max est disponible en noir à 269,99 € sur Amazon, soit une remise de 18 % par rapport à son prix officiel de 329,99 €.



Enfin, on termine avec le smartphone POCO X7 5G - 12 Go + 512 Go.

Il est équipé d’un écran incurvé AMOLED CrystalRes de 6,67 pouces avec une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une fluidité et une qualité d’affichage exceptionnelles.

Son processeur octa-core Dimensity 7300-Ultra, gravé en 4 nm, garantit des performances puissantes et efficaces.

Sa triple caméra de 50 MP capture des images détaillées et lumineuses, tandis que sa batterie de 5 110 mAh avec charge rapide de 45 W assure une autonomie prolongée.

Certifié IP68, il résiste à la poussière et à l’eau, vous accompagnant en toute circonstance.

Le POCO X7 5G version 12 Go + 512 Go est disponible en noir, argent ou vert à 258,12 € sur AliExpress, soit une remise de 26 % par rapport à son prix officiel de 353 €. La livraison depuis l'Espagne est gratuite.



