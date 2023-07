Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection d'enceintes Bluetooth. Ces haut-parleurs portatifs nous permettent de passer notre meilleure bande sonore et nous pouvons en faire profiter les personnes à côté de nous. Nous allons vous proposer une sélection de ce genre de matériel et il y en a pour tous les gouts, et tous les budgets.

Commençons avec l'enceinte Bluetooth JBL Xtreme 2 Gun Metal. Ce haut-parleur portable est doté d'une puissance max de 2 x 20 W (40 W) et dispose d'une autonomie de 15 heures. Il fonctionne soit en filaire, via un port Jack 3,5 mm, ou encore sans fil avec sa fonction Bluetooth. Afin de pouvoir l'emporter partout avec vous, l'enceinte affiche une certification IPX7 qui la rend étanche à l'eau.

Cette enceinte Bluetooth JBL Xtreme 2 Gun Metal est proposée à 231,99 € au lieu de 384 € soit 40% de réduction chez Rue du commerce. La livraison est offerte sous 6 jours.

D'autres enceintes sans fil sont également en promotion comme :



