On commence avec l'assistant connecté Xiaomi Smart Speaker (IR Control).

Ce haut-parleur / assistant connecté dispose d'un écran LED avec une luminosité adaptative et vous permet de choisir vos chansons, genres et ambiances préférés pour régler votre alarme. Différentes commandes vocales vous permettent d'écouter de la musique, connaître la météo, suivre les dernières nouvelles ou ajuster le volume simplement en disant « OK, Google ». Avec le Chromecast intégré, vous pouvez également écouter de la musique, des podcasts ou des actualités via Bluetooth avec une transmission fluide.

Le module émetteur IR intégré, combiné à Google Assistant, permet de contrôler vocalement les appareils ménagers non-connectés lorsque vous êtes dans la pièce : il suffit d'associer votre appareil à l'application Mi Home / Xiaomi Home, puis de la lier à la plateforme IoT de Google Home. Le module IR émet des signaux que les appareils peuvent recevoir comme une télécommande classique.

Le haut-parleur omnidirectionnel et la conception innovante de la structure offrent un audio riche, détaillé et parfaitement équilibré sous tous les angles.

L'assistant connecté Xiaomi Smart Speaker (IR Control) est en promotion à 24,99 € au lieu de 49,99 €, soit une remise de 50 % sur le site officiel.





