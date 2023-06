En cette fin de semaine, nous allons vous proposer une dernière salve de promotions afin de vous faire économiser toujours un peu plus d'argent. Il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets.

Commençons par la trottinette électrique Surpass Pro 2. Cet engin de mobilité est équipé d'un moteur de 350 W propulsé par une batterie de 36 V / 6 Ah sur environ 25 km. Elle est dotée d'un frein à disque à l'arrière et d'un frein électrique à l'avant. Le guidon est réglable en hauteur et des feux LED sont présents à l'avant et à l'arrière.

Cette trottinette électrique Surpass Pro 2 est proposée à 368,22 € au lieu de 528 € soit 30% de ristourne chez Rue du commerce. La livraison est offerte sous 8 jours.

D'autres trottinettes électriques sont également en promotion à savoir :







Et d'autres produits sont à prix réduit comme :

Clé USB

Enceinte portable

Appareil photo







Et n'oubliez pas de consulter notre top 3 avec une trottinette électrique, un mini PC et un aspirateur balai en promo ainsi que l'opération Cdiscount : les jours stars de l'informatique" avec une multitude de réductions.