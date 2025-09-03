Vous avez encore jusqu'à demain pour profiter de l'offre spéciale de la rentrée chez Rue du Commerce : 10 € offerts dès 60 € d'achat sur les produits vendus et expédiés par la plateforme (non valable avec les prix barrés, les iPhone et les consoles de jeux).
Voici quelques remises intéressantes à retrouver pendant encore quelques heures.
TOP 10 Rue du Commerce de la semaine
- Kit d'enceintes Edifier M60 2.0 - Noir, bois ou blanc à 139,95 € avec le code ZEN10 (66W RMS, DSP, Bluetooth 5.3, USB-C / AUX, certification Hi-Res Audio et Hi-Res Audio sans fil, panneau tactile, réglages avec l'application)
- Écouteurs à oreilles libres Shokz OpenFit 2+ - Noir à 189,95 € avec le code ZEN10 (optimisation Dolby Audio, Bluetooth 5.4, microphone, IP55, 11h d'écoute continue et autonomie max 48h avec le boîtier, appels clairs, transducteurs haute et basse fréquence...)
- Pack enceinte Bluetooth JBL PartyBox Club 120 + Micro sans fil Muse MC-30 WI à 389,90 € avec le code ZEN10 (160W, effets lumineux, Bluetooth 5.3, IPX4, poignée, USB / AUX, deux woofers 5,25" et deux tweeters 2,25"...)
- Carte graphique Sapphire PULSE AMD Radeon RX 9060 XT 16GB à 409,99 € avec le code ZEN10
- Ampli-tuner home cinéma 7.2 Pioneer VSX-835DAB à 439 € avec le code ZEN10 (165W/canal, IMAX Enhanced, Dolby Atmos, DTS:X, virtualisation surround, Hi-Res Audio, Dolby Vision / HDR10+, 5x HDMI 2.1 HDCP 2.3, Bluetooth, Tuner DAB/FM)
- TV QLED Hisense 65E79KQ Pro 4K - 65" à 569 € avec le code ZEN10
- Motorola Razr 60 5G - Gibraltar Sea 256 Go à 589,95 € avec le code ZEN10 (écran tactile intérieur OLED 120Hz 6,9" 1080 x 2640 et écran tactile extérieur OLED 90Hz 3,6" 1056 x 1066, Gorilla Glass Victus, IP48, Dimensity 7400X octa-core, 4500 mAh, charge TurboPower 30W, système photo double module 50MP + 13MP optimisé par l'IA...)
- Projecteur Acer H6518STi à 689 € avec le code ZEN10 (FHD, 3 500 lumens, HDMI 3D, haut-parleur 3W, projection courte portée, DLP, contraste 10000:1, Dynamic Black...)
- Écran PC gaming incurvé Gigabyte OLED - MO34WQC2 à 669,99 € avec le code ZEN10 (34" WQHD 3440 x 1440, dalle OLED incurvée, 21/9, 240Hz, 0,03 ms, HDR 400)
- ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA-QL101W à 1 189,95 € avec le code ZEN10 (14" OLED FHD+, Core Ultra 7 255H 16 cœurs jusqu'à 5,1 GHz, Intel Arc Graphics 140T, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Windows 11 Famille)
Et n'oubliez pas non plus d'aller voir notre top 3 des promos de la journée (casque gaming HyperX Cloud III S, Samsung Galaxy Book4 Pro et caméra DJI Osmo Action 4) ainsi que notre sélection de barres de son à prix réduit !