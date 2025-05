On commence avec l'enceinte sono JBL Partybox Club 120.

Grâce à son puissant son JBL Pro, elle offre un audio immersif, alliant basses profondes et aigus limpides, même à fort volume. Son spectacle lumineux dynamique s’adapte en temps réel au rythme de votre musique. Conçue pour l’extérieur comme l’intérieur, elle bénéficie d’une résistance aux éclaboussures (IPX4) et d’une poignée pliable.

Pensée pour durer, la JBL PartyBox Club 120 offre jusqu’à 12 heures d’autonomie et dispose d’une batterie remplaçable. Avec la connexion Bluetooth 5.4, diffusez votre musique en toute fluidité, et associez plusieurs enceintes via Auracast pour un rendu sonore encore plus large.

Des entrées micro et guitare sont également intégrées et l’application JBL PartyBox vous permet de personnaliser l’éclairage et les effets sonores.

Retrouvez la JBL Partybox Club 120 à 287,99 € avec la remise au panier de 30 € + le code AUDIO10 sur Boulanger jusqu'à ce soir minuit.

Pour rappel, son prix officiel s'élève à 399,99 €.





D'autres réductions intéressantes sont disponibles en ce moment, à savoir :

Pack Samsung Galaxy S25 5G Gris 128 Go + Buds 3 Gris à 829 € soit -8% (prix officiel smartphone 902 €) (6,2" Dynamic AMOLED 2X FHD+ 120Hz, processeur Snapdragon 8 Elite octa-core, 50MP + 10MP + 12MP, RAM 12 Go, IP68, WiFi 7)



