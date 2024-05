Compacte et pesant seulement 33 kg, la station Bluetti AC240 offre une puissance accrue, une charge plus rapide et une capacité extensible par rapport aux modèles Bluetti précédents comme les AC200L, AC2A, ou encore la AC70.

Conçue avec une protection IP65, elle est imperméable à la poussière et résistante aux jets d'eau à basse pression. Utilisant une technologie brevetée et des dispositifs de sécurité incluant des conduits d'air indépendants, des compartiments électroniques étanches, des systèmes de drainage spéciaux, des ventilateurs revêtus sous vide et des ports protégés par une double couche, l'AC240 garantit que l'eau reste à l'extérieur et que votre alimentation restera pleinement opérationnelle.

Et même si l'eau parvenait à s'infiltrer, le ventilateur d'extraction intégré l'expulserait rapidement, tandis que le système de dissipation de la chaleur assure une évaporation rapide pendant le fonctionnement.

Avec une puissance de sortie de 2 400 W, l'AC240 alimente facilement une multitude d'appareils. Sa batterie LFP de 1 536 Wh peut par exemple approvisionner un réfrigérateur de 566 litres pendant au moins une journée (1,2 kWh/jour). De plus, avec son mode powerlifting, même les charges résistives, comme les plaques chauffantes, les radiateurs électriques ou les chauffe-eau, peuvent tirer jusqu'à 3 600 W.

L'appareil est doté de nombreux ports, dont 4 prises AC standards, une prise voiture, 2 USB-A, deux USB-C et une prise RV 12V / 30A.

Il offre une charge rapide avec seulement 1,1 heure pour 2 400 W, et pour les longs voyages, vous pouvez associer l'AC240 aux panneaux solaires pliables de Bluetti pour une source constante d'énergie propre, et gratuite.

Le générateur Bluetti AC240 peut prendre en charge jusqu'à 4 batteries d'extension B210 de 2 150 Wh chacune, pour une capacité totale de 10 136 Wh. Ces batteries peuvent également fonctionner indépendamment comme des banques d'alimentation avec trois sorties DC et des options de charge.

Sa fonction UPS détecte rapidement les pannes et passe automatiquement à l'alimentation par batterie en à peine 15 millisecondes.

Utilisant la batterie au phosphate de fer et de lithium la plus sûre et la plus fiable, le générateur peut atteindre jusqu'à 100 % de profondeur de décharge et maintenir 80 % de sa capacité d'origine même après 3 500 cycles de charge, soit environ 10 ans d'utilisation, un investissement garanti sur le très long terme donc.

Grâce au système de gestion de batterie avancé BLUETOPUS AI BMS, un système de gestion de batterie géré par IA, l'AC240 garantit une utilisation sûre, des performances optimales et une durée de vie prolongée.

Avec l'application, vous pouvez gérer l'alimentation, ajuster la vitesse de charge, changer les modes de fonctionnement et plus encore.

La station AC240 est garantie pendant 6 ans et est disponible dès aujourd'hui :



Le modèle premium AC240P, offrant une capacité plus grande de 1 843 Wh et une extensibilité avec des batteries B210P, est également disponible.