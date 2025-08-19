On démarre avec une petite présentation de la Sony ULT Field 1.

Malgré sa petite taille, elle délivre un son puissant, avec des basses profondes et des détails précis, même à volume élevé.

Grâce au bouton ULT, vous pouvez intensifier l’expérience en renforçant les basses et en augmentant la pression sonore, pour un rendu encore plus énergique et immersif.

Conçue pour vous accompagner partout, elle bénéficie d’une certification IP67 qui la rend résistante à l’eau et à la poussière, et sa structure robuste la protège efficacement contre les chocs et les rayures.

Vous pouvez retrouver la Sony ULT Field 1 en noir à 90 € en ce moment chez Ubaldi (prix officiel 119,99 €).



Les enceintes suivantes sont également en réduction en ce moment :

