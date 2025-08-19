Mini graveur laser Atomstack P1

Avec ses dimensions de 265 x 303 x 185 mm et un poids plume d’environ 3 kg, l’Atomstack P1 se transporte facilement.

Il intègre un laser bleu à diode de 5 W associé à un laser infrarouge de 1,2 W, offrant une compatibilité étendue avec de nombreux matériaux : bois, bambou, papier, cuir, carton, liège, pierre, feutre, métal, plastique, acrylique, et bien d’autres.

Capable d’atteindre une vitesse maximale de 10 000 mm/min, le graveur répond sans difficulté aux projets les plus variés. Sa structure CoreXY optimisée, équipée d’un double moteur, garantit une précision de positionnement de 0,1 mm pour des gravures fines et détaillées.

Le logiciel gratuit Atomstack est doté d’une bibliothèque complète de matériaux et de cas pratiques avec paramètres prédéfinis, vous permettant de lancer vos créations sans attendre. Le logiciel reconnaît automatiquement les accessoires et, grâce à sa fonction d’identification intégrée, détecte instantanément le module utilisé pour basculer vers le mode laser correspondant, rendant l’utilisation simple, rapide et sécurisée.

Certifié laser de classe I, le P1 adopte un design entièrement fermé avec fenêtre de visualisation, pour une utilisation sûre et sans risque. Le levier de mise au point fixe intégré permet un réglage manuel simple et précis, tout en protégeant les yeux.

Le graveur prend en charge Atomstack sur Android, iOS, Windows et macOS, et est entièrement compatible avec le logiciel LightBurn.

Retrouvez le graveur laser Atomstack P1 à 124,69 € grâce au code FRBS25 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis l'Allemagne.

Mini PC GEEKOM AI A9 Max

Il est équipé du processeur Ryzen AI 9 HX 370 basé sur l’architecture Strix Point, offrant jusqu’à 80 TOPS de puissance IA (50 TOPS via le NPU et 30 TOPS via le GPU/CPU). Il prend en charge Copilot+, l’exécution locale de modèles de langage (LM Studio, Ollama) et la création de contenu assistée par IA (Stable Diffusion, Topaz AI), tout en garantissant une gestion thermique efficace pour un fonctionnement stable et prolongé.

Côté graphismes, la puce AMD Radeon 890M (16 unités de calcul RDNA3.5) dépasse les performances d’une carte graphique dédiée d’entrée de gamme, permettant de jouer en 1080p haute résolution avec des FPS élevés. La prise en charge de FidelityFX Super Resolution (FSR) assure une fluidité accrue, que ce soit pour le streaming en 4K ou la modélisation 3D légère.

Le système de refroidissement IceBlast 2.0, intégrant un radiateur en cuivre, deux heatpipes et des ventilateurs haute performance, offre jusqu’à 52 % d’efficacité en plus par rapport aux solutions classiques. Grâce à sa circulation d’air optimisée avec entrée latérale et sortie arrière, il maintient des températures stables même lors d’activités intensives comme le gaming ou les tâches de calcul lourdes.

Avec 32 Go de mémoire DDR5 cadencée à 5600 MHz (extensible jusqu’à 128 Go) et un SSD NVMe de 2 To (pouvant être porté à 4 To via deux slots PCIe Gen4 x4), il propose une bande passante ultra-rapide et un espace de stockage flexible.

Sa connectique comprend deux ports USB4 à 40 Gbps compatibles avec GPU externes, SSDs et écrans 8K, ainsi qu’un port LAN 2.5GbE pour des transferts rapides. Il dispose également de cinq ports USB-A 3.2 Gen2, de la sortie HDMI 2.1, du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4.

Livré avec Windows 11 Pro préinstallé, le GEEKOM A9 Max est aussi compatible avec Linux (Ubuntu, Manjaro) et Android x86.

Vous pouvez obtenir le GEEKOM A9 Max à 899 € grâce au coupon à cocher sur Amazon (prix officiel 1 199 €).

Imprimante 3D Flashforge Adventurer 5M Pro

Elle se distingue par son cadre robuste en alliage Core XY, une surface d’impression de 220 x 220 x 220 mm et une plaque en acier PEI flexible double face, permettant d’atteindre une vitesse d’impression maximale de 600 mm/s. Grâce à cette rapidité, la plupart des modèles peuvent être réalisés en seulement quelques heures. La technologie d’annulation des vibrations garantit des impressions nettes et précises, tandis que son fonctionnement silencieux à seulement 50 dB assure un confort optimal.

Conçue pour offrir polyvalence et efficacité, elle dispose d’un système de refroidissement à double canal et prend en charge un large éventail de matériaux comme le PLA, l’ABS, le PETG, le PLA-CF ou encore le PETG-CF.

L’ensemble est complété par un écran tactile LCD de 4,3 pouces qui rend la navigation simple et intuitive. Parmi ses fonctionnalités avancées, on retrouve le nivellement automatique en un clic, le chauffage et le détachement rapide de la buse, une double filtration interne et externe, la reprise d’impression après une coupure de courant, l’alerte de fin de filament, l’arrêt automatique de sécurité ainsi qu’un système de surveillance à distance via caméra intégrée.

La Flashforge Adventurer 5M Pro est disponible à 359 € en ce moment grâce au code NNNBONPLANM5M sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne.

Une bobine de filament Creality Hyper-PLA de 1 kg bleu est également offerte.



