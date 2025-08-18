Comme chaque semaine, allons voir du côté des ventes flash Amazon, avec une sélection de 10 articles intéressants en promotion durant une durée limitée.

TOP 10 des ventes flash Amazon de la semaine

  1. Chargeur USB-C rapide UGREEN 30W 3 ports GaN à 10,83 € (-5%)
  2. Caméra de surveillance solaire eufy SoloCamS340 à 134,99 € soit -10% (sans fil, surveillance 360° 3K, zoom 8x, WiFi 2,4 GHz, panneau solaire intégré)
  3. Chaise de bureau ergonomique Hbada P5 - Noir à 161,49 € soit -30% (soutien lombaire 2D réglable, appui-tête et accoudoirs réglables, inclinaison 135°, repose-pieds...)
  4. Imprimante multifonction 4-en-1 Brother MFC-L2835DW à 199,99 € soit -15% (impression / scan / copie / fax, laser noir et blanc, WiFi et Ethernet, recto-verso automatique...)
  5. SSD interne Acer Predator GM7 NVMe PCIe 4.0 M.2 Gen4 - 4 To à 219,99 € soit -14% (jusqu'à 7400 Mo/s)
  6. Alimentation ASUS ROG Strix 1200W Platinum à 227,89 € soit -5% (entièrement modulaire, 80 Plus Platinum, ATX 3.1, PCIe 5.1)
  7. Aspirateur laveur sans fil Roborock F25 LT à 284,99 € soit -5% (20 000 Pa, auto-nettoyage à 90°C, séchage rapide, inclinable à 180°, nettoyage bord à bord, filtre HEPA, tête flexible à 70°, anti-emmêlement...)
  8. Mini PC Beelink EQR5 à 288 € soit -24% (Ryzen 5 Pro 5650U 6 cœurs / 12 threads jusqu'à 4,2 GHz, Radeon Graphics, RAM 16 Go DDR4 jusqu'à 64 Go, SSD 500 Go jusqu'à 8 To, WiFi 6, BT 5.2, double LAN Gigabit, double affichage 4K)
  9. Processeur AMD Ryzen 9 9900X à 338,99 € soit -9% (12 cœurs / 24 threads, 120W TDP, socket AM5, cache 76 Mo, jusqu'à 5,6 GHz, pas de ventilateur)
  10. PC portable LG Gram 14Z90S-G.AA58F à 769,99 € soit -45% (14" IPS FHD+, Intel Ultra 5 125H 14 cœurs ‎jusqu'à 4,5 GHz avec plateforme Intel Evo, 99% DCI-P3, RAM 16 Go, SSD 1 To, Intel Iris Xe, Thunderbolt 4, Dolby Atmos, Windows 11, WiFi 6E)

Rendez-vous sur la page des ventes flash Amazon pour découvrir toutes les offres du moment.

Et jetez aussi un œil à notre top 3 des promos de la journée (POCO M7 Pro 5G, écouteurs sans fil OnePlus Buds 4 et écran LG UltraGear OLED 27" 480Hz) ainsi qu'à notre sélection de téléviseurs à prix réduit !