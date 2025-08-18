Comme chaque semaine, allons voir du côté des ventes flash Amazon, avec une sélection de 10 articles intéressants en promotion durant une durée limitée.

TOP 10 des ventes flash Amazon de la semaine

Rendez-vous sur la page des ventes flash Amazon pour découvrir toutes les offres du moment.

Et jetez aussi un œil à notre top 3 des promos de la journée (POCO M7 Pro 5G, écouteurs sans fil OnePlus Buds 4 et écran LG UltraGear OLED 27" 480Hz) ainsi qu'à notre sélection de téléviseurs à prix réduit !