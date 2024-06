On commence avec l'enceinte portable Soundcore Boom 2 Plus.

Avec BassUp️ 2.0, la puissance de sortie augmente de 100 W à un maximum de 140 W, soit une amélioration de 160 % par rapport à la première génération de BassUp.

Les deux woofers de 50 W et les deux tweeters de 20 W produisent des aigus nets et des graves profonds, et une technologie de crossover intelligente optimise la répartition des fréquences audio entre les woofers et les tweeters pour une qualité sonore supérieure.

Avec un chargeur de 30 W, l'enceinte se recharge complètement en 3 heures et peut diffuser de la musique pendant 20 heures. Un PowerBank de 10 W est aussi intégré.

La Boom 2 Plus dispose d'un égaliseur pro personnalisable et avec PartyCast 2.0, vous pouvez connecter plus de 100 enceintes. Elle est étanche et peut également flotter.

L'enceinte portable Soundcore Boom 2 Plus est disponible à 159 € sur Amazon avec le code BOOM2PLUSEU au lieu de 199,99 € (prix officiel).



On continue avec le pack gaming MSI avec écran Optix MAG301CR2 + Casque filaire Immerse GH30 V2.

L'écran est doté d'une dalle incurvée 1500R VA avec une résolution de 2560 x 1080 (WFHD) qui offre un taux de rafraîchissement de 200 Hz et un temps de réponse de 1 ms.

Avec Mystic Light, personnalisez la couleur et les effets des LED RGB de l'écran et synchronisez le rétroéclairage avec vos périphériques compatibles. En installant l'application Mystic Light App sur votre smartphone, contrôlez le rétroéclairage à distance.

Grâce à l'application Gaming OSD 2.0 (menu à l'écran), configurez facilement l'affichage de l'écran sans utiliser les boutons.

Léger et pliable, le casque est équipé de transducteurs de 40 mm qui offrent une excellente qualité audio pour les fréquences basses, moyennes et hautes.

Les coussinets des oreillettes assurent un confort optimal même lors d'une utilisation prolongée. Ils sont également amovibles pour un nettoyage facile.

Le microphone unidirectionnel assure des communications claires et peut être détaché.

Grâce à son connecteur jack 3,5 mm, le casque est compatible avec la majorité des PC et périphériques mobiles.

Le pack gaming MSI avec écran Optix MAG301CR2 + Casque filaire Immerse GH30 V2 est proposé à 239,90 € sur Rue du Commerce. Pour rappel, les prix officiels s'élèvent à 349,99 € pour l'écran et 49,90 € pour le casque. La livraison est à partir de 3,99 €.

Enfin, on termine avec le POCO X6 5G 512 Go.

Il est équipé du processeur Snapdragon 7 gravé en 4 nm et d'un écran AMOLED Flow 120 Hz de 6,67 pouces avec une résolution de 1,5K.

Il dispose d'un système de triple caméra de 64 MP avec stabilisation optique de l'image (OIS), optimisé par des algorithmes avancés pour offrir une qualité d'image exceptionnelle.

La batterie de 5 100 mAh assure jusqu'à 17 heures de lecture vidéo, et le système de refroidissement multicouche garantit une performance de refroidissement durable et efficace.

Le smartphone intègre également 12 Go de RAM.

Le POCO X6 5G 512 Go en noir ou bleu est au prix de 231,27 € avec le code FRSS40 sur AliExpress. Livraison gratuite en 3 jours depuis la France.







À découvrir également sur GNT :