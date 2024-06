Commençons avec le OnePlus 10T 5G 128 Go.

Il est doté d'un écran FHD+ 6,7 pouces avec une fréquence adaptative allant jusqu'à 120 Hz, le HDR10+ toujours activé et une compatibilité couleurs 10 bits pour une luminosité et une grande précision des couleurs.

Profitez d'une autonomie d'une journée en seulement 10 minutes de charge avec la SUPERVOOC 150 W Endurance Edition, et un algorithme d'IA apprend vos habitudes de charge pour optimiser la vitesse de recharge.

La plateforme mobile Snapdragon 8+ Gen 1 offre des performances exceptionnelles et une vitesse d'IA multipliée par 4.

On trouve un système triple caméra 50MP intégrant un capteur IMX766 avec OIS accompagné de la technologie Nightscape 2.0 de nouvelle génération pour des captures ultra-rapides.

Les 16 Go de RAM et la fonction Always Alive permettent d'exécuter jusqu'à 30 applications en arrière-plan sans ralentissement, tandis que le moteur de jeu HyperBoost, avec stabilisateur d'image et GLC (GPU Load Control), offre une expérience de jeu des plus immersives.

Le OnePlus 10T 5G 128 Go est au prix de 254,93 € avec le code FRSC20 ou SCFR20 sur AliExpress et avec livraison gratuite d'Espagne. Pour rappel, il avait été lancé à 729 € en 2022.



D'autres articles sont en promotion en ce moment, à savoir :

Montre connectée Amazfit GTR 3 à 66,93 € avec le code FRSC08 ou SCFR08 (prix officiel 159,90 €) (1,39" HD AMOLED, autonomie 21 jours, Alexa intégré, gestion de la santé h24, SpO2, +150 modes sportifs, suivi approfondi du sommeil...)

(1,39" HD AMOLED, autonomie 21 jours, Alexa intégré, gestion de la santé h24, SpO2, +150 modes sportifs, suivi approfondi du sommeil...) Montre connectée Amazfit GTR 3 Pro à 85,05 € avec le code FRSC12 ou SCFR12 (prix officiel 199,90 €) (1,45" UHD AMOLED, autonomie 12 jours, Alexa intégré, +150 modes sportifs, SpO2, 5 systèmes de navigation par satellite, suivi santé h24...)

TV LED Samsung UE43CU7172 4K UHD HDR10+ - 43" à 299 € (-21%)





(-21%) Tablette TECLAST P40HD 5G 128 Go à 73,85 € avec le code FRSC08 ou SCFR08 (10,1" IPS HD 1 920 x 1 200, 13MP + 5MP, Unisoc T606 A75 8 cœurs, max RAM 12 Go, ROM extensible jusqu'à 1 To avec TF, BT 5.0, 6000mAh, double haut-parleur stéréo)

