On commence avec l'enceinte portable Tronsmart Bang 60W.

Équipée de deux tweeters, deux woofers et deux radiateurs passifs, elle offre un son haute résolution percutante avec des aigus dynamiques, des voix claires et des basses profondes, le tout avec des lumières LED qui s'illuminent au rythme de la musique.

La technologie SoundPulse, développée par Tronsmart, améliore encore plus la qualité sonore en offrant un son plus clair, plus puissant et mieux équilibré, même à des volumes élevés.

Le système de transmission sans fil avancé TuneConn permet de synchroniser l'audio sur 100 haut-parleurs pour créer une scène sonore immersive, avec une haute résolution, un streaming audio riche et détaillé et une distorsion réduite.

L'application Tronsmart vous permet de personnaliser l'égalisation et les effets lumineux de l'enceinte : choisissez parmi plusieurs modes prédéfinis ou ajustez les LED pour créer l'ambiance parfaite.

Sa certification IPX6 la protège contre les éclaboussures et la pluie et elle assure une autonomie jusqu'à 15 heures.

L'enceinte portable Tronsmart Bang 60W est disponible en précommande à 69 € grâce au code 8DT9ODGOQJ sur Geekbuying avec expédition gratuite depuis l'UE d'ici la mi-septembre. Pour information, le site officiel indique un prix de base d'environ 98 €.



