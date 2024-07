On commence avec l'enceinte connectée sans fil Apple HomePod Mini.

Enveloppée d’un tissu mesh qui laisse le son passer sans obstruction, elle possède une surface tactile rétroéclairée sur le dessus pour un contrôle facile. Elle diffuse un son uniforme à 360° et son traitement audio informatique ultra-avancé produit des tonalités amples et précises.

En plaçant plusieurs HomePod Mini dans différentes pièces, vous obtenez un système audio connecté pour toute la maison. Demandez à Siri de jouer la même chanson partout ou des morceaux différents dans chaque pièce. Le HomePod Mini peut également s'associer au HomePod pour un audio multiroom et des fonctionnalités comme les annonces interphone.

Pour une expérience sonore encore plus immersive, vous pouvez créer une paire stéréo avec deux HomePod Mini dans la même pièce, générant des canaux gauche et droit.

Le HomePod mini s’intègre parfaitement avec vos appareils Apple. Répondez à un appel sur votre iPhone, écoutez de la musique sur votre Mac ou améliorez le son de votre Apple TV.

L'enceinte connectée sans fil Apple HomePod Mini est en promotion à 89 € au lieu de 109,99 €, soit une remise de 19 % sur Boulanger avec livraison standard offerte.



On continue avec le PC portable MSI Modern 15 B7M-252FR.

Il est doté d'un écran IPS FHD 60Hz de 15,6 pouces, d'un SSD de 512 Go et de 16 Go de RAM DDR4-3200 soudée.

Il embarque un processeur Ryzen 7 7730U avec 8 cœurs et 16 threads pouvant atteindre une fréquence de 4,5 Ghz ainsi qu'une carte graphique AMD Radeon.



Le Modern 15 supporte le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2.

Le PC portable MSI Modern 15 B7M-252FR est au prix de 527 € avec le code W12JF2624 sur Ubaldi. La livraison est offerte.



Enfin, on termine ce top 3 du lundi avec la TV OLED Panasonic TX65-MZ1500e 4K UHD - 65".

Elle est dotée d'un écran Master OLED Pro de 164 centimètres (65 pouces), offrant des performances supérieures à celles d'une dalle OLED classique.

Grâce au Game Mode Extreme, profitez d'une expérience de jeu optimale avec les consoles de nouvelle génération, grâce à la compatibilité HDMI 2.1, 4K, 120 Hz, VRR, ALLM et AMD FreeSync Premium.

Le mode Filmmaker, accessible depuis la télécommande, vous permet de visionner des films tels que le cinéaste les a conçus.

La technologie HDR10 fournit des noirs profonds et des détails lumineux intenses, tandis que HDR10+ rend chaque image avec une précision exceptionnelle. Le capteur de luminosité ajuste l’image HDR en fonction de la lumière ambiante de votre salon.

La TV OLED Panasonic TX65-MZ1500e 4K UHD - 65" est en promotion à 1 319 € avec le code W12DEST2624 sur Ubaldi. Livraison Premium gratuite (livrée et déballée gratuitement dans la pièce et à l'heure de votre choix).



