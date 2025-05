On commence avec les enceintes bibliothèque Klipsch RP-500M-II.

Le pavillon Tractrix hybride moulé en silicone améliore l’efficacité sonore en concentrant les hautes fréquences vers la zone d’écoute. Sa nouvelle conception, plus large, élargit la scène sonore et assure une meilleure directivité. Il intègre une pièce de phase, un petit élément qui harmonise la diffusion des ondes pour éviter les interférences, assurant ainsi un son plus clair et plus naturel.

Le tweeter en titane est doté d’un système de suspension conçu pour guider ses mouvements de façon fluide et précise. Cela réduit les vibrations indésirables et améliore la clarté des aigus, même à volume élevé. Un évent intégré limite les ondes stationnaires, apportant davantage de netteté dans les hautes fréquences.

Les woofers Cerametallic, rigides et légers, assurent une faible distorsion et une haute efficacité. Leur design, avec bobines plus larges et bagues en aluminium, améliore la puissance, le contrôle et la fidélité des basses.

Les évents Tractrix réduisent le bruit d’air pour des basses plus nettes et percutantes. À l’arrière, deux paires de connecteurs permettent de séparer les signaux graves et aigus. Cela offre la possibilité de brancher les enceintes de façon plus précise avec deux câbles ou deux amplificateurs, pour une qualité sonore optimisée.

Les enceintes bibliothèque Klipsch RP-500M-II sont disponibles en ébène à 299 € au lieu de 549 €, soit une remise de 45 % chez Darty ou la Fnac.

On continue avec le Xiaomi MIX Flip 12 + 512 Go.

Il est doté d’un écran principal OLED de 6,86 pouces et, à l’extérieur, d’un écran Liquid Display de 4,01 pouces protégé par le Xiaomi Shield Glass, qui offre un accès rapide à vos applications, notifications ou à la prise de vue sans ouvrir l’appareil.

Propulsé par le processeur Snapdragon 8 Gen 3, le Mix Flip assure des performances ultra-rapides, que ce soit pour les jeux, la photo ou la navigation. Il est épaulé par une batterie Xiaomi Surge de 4780 mAh, combinée à la HyperCharge 67W, pour une journée complète d’autonomie et une recharge ultra-rapide.

Grâce à la collaboration avec Leica, le Mix Flip embarque un objectif Leica Summilux, dont un téléobjectif flottant, pour des prises de vue ultra-précises. La photographie multi-angle devient possible grâce à son format pliable, permettant des angles inédits et une liberté totale de création.

Vous pouvez obtenir le Xiaomi MIX Flip 12 + 512 Go en noir à 803 € grâce au coupon de -500 € disponible sur le site officiel et valable jusqu'au 25 mai.



Enfin, on termine avec le Nubia Z70 Ultra - 12 + 256 Go.

Il est équipé d’un écran AMOLED de 6,85 pouces, avec un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz, une luminosité maximale de 2 000 nits garantissant une image claire et des couleurs éclatantes, ainsi que d'un cadre ultra-fin avec une caméra frontale intégrée sous l’écran.

Capturez chaque moment avec une précision exceptionnelle grâce au premier appareil photo de smartphone au monde doté d’une ouverture physique réglable de 35 mm. Il embarque un capteur principal de 50 MP à ouverture variable, un objectif périscope de 64 MP pour des zooms détaillés, et un ultra grand-angle de 50 MP, offrant des photos de groupe parfaites à chaque prise.

Le Nubia Z70 Ultra, propulsé par la puce Snapdragon 8 Elite, offre une fluidité remarquable pour le multitâche et une navigation rapide. Sa batterie de 6 150 mAh, renforcée par une anode en carbone silicium, assure une longue autonomie, complétée par une charge rapide de 80 W pour un redémarrage express.

Grâce à Nebula AIOS, bénéficiez d’une expérience intuitive simplifiant vos usages quotidiens avec des fonctionnalités comme l’assistant vocal, la recherche intelligente dans la galerie, la traduction et l’amélioration des portraits.

Certifié IP68 et IP69, le smartphone résiste à l’eau, à la poussière, aux températures extrêmes et à la haute pression, pour une robustesse à toute épreuve.

Retrouvez le Nubia Z70 Ultra - 12 + 256 Go en couleur or à 581,99 € ou en noir à 588,99 € sur AliExpress avec livraison gratuite depuis l'Espagne.

Pour information, son prix officiel s'élève à 749 €.



