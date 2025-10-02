Le fournisseur Engie a officialisé ce 1er octobre 2025 le lancement d'une offre inédite en France, baptisée "Happy heures vertes". Le concept est aussi simple que percutant : offrir deux heures d'électricité 100 % renouvelable chaque après-midi.

Cette initiative audacieuse, pour l'instant réservée aux 100 000 premiers souscripteurs, a un double objectif : alléger la facture des consommateurs et les inciter à adapter leurs usages aux nouvelles réalités de la production d'énergie solaire.

Comment fonctionnent concrètement ces "heures gratuites" ?

La nouvelle offre d'Engie repose sur un principe simple. Les clients qui y souscrivent peuvent choisir un créneau de deux heures fixes, chaque jour, entre 13h et 17h. Durant cette période, toute l'électricité consommée est entièrement gratuite. Cette nouvelle plage horaire ne remplace pas les avantages existants, mais vient s'y ajouter : le contrat conserve en effet des heures creuses traditionnelles, généralement placées entre minuit et 6 heures du matin.





L'idée est d'encourager les ménages à programmer le fonctionnement de leurs appareils les plus gourmands en énergie (lave-linge, sèche-linge, chauffe-eau, recharge de véhicule électrique) durant ces nouvelles "happy hours" pour maximiser les économies.

Pourquoi Engie mise-t-il sur ce créneau de l'après-midi ?

Ce choix n'a rien d'un hasard. Il répond à une évolution profonde du réseau électrique français, marquée par l'essor spectaculaire de la production solaire. Le milieu de la journée, autrefois considéré comme une période de consommation standard, est devenu un moment de surproduction où l'électricité est abondante et bon marché. En déplaçant la demande vers ce créneau, on utilise une énergie plus verte et on soulage le réseau lors des pics de consommation du soir, beaucoup plus tendus et coûteux.





« C’est une offre bénéfique pour le client et l’environnement », résume Céline Regnault, directrice grand public chez Engie, qui y voit une incitation claire à une "consommation plus responsable".

Qui peut en bénéficier et pour quelles économies ?

L'offre "Happy heures vertes" est lancée en France et limitée, dans un premier temps, aux 100 000 premiers foyers qui y souscriront. Pour s'inscrire, il suffit de contacter le service client d'Engie. Si les tarifs précis des heures pleines et creuses n'ont pas encore été communiqués, le fournisseur a déjà avancé une estimation des gains potentiels : environ une centaine d'euros par an pour un logement de 80 m².





Le succès de l'opération reposera sur la capacité des ménages à s'adapter. Pour que l'offre soit réellement avantageuse, il est conseillé de pouvoir décaler au moins 30 % de sa consommation électrique sur les heures gratuites et les heures creuses.

Foire Aux Questions (FAQ)

L'électricité est-elle vraiment 100 % gratuite pendant deux heures ?

Oui, pendant le créneau de deux heures que vous choisissez entre 13h et 17h, le prix du kilowattheure consommé est de zéro euro. Le reste du temps, en heures pleines (le reste de la journée) et en heures creuses (la nuit), la tarification normale de votre contrat s'applique.

Cette offre est-elle accessible à tous les Français ?

Non, pour son lancement, elle est réservée aux 100 000 premiers clients qui en feront la demande. Il s'agit d'une opération promotionnelle dont les conditions pourraient évoluer par la suite en fonction de son succès.

Faut-il un compteur Linky pour souscrire à cette offre ?

Bien que cela ne soit pas explicitement précisé dans toutes les communications, une offre avec des plages horaires aussi spécifiques et une facturation à zéro nécessite un suivi précis de la consommation. Un compteur communicant de type Linky est donc très probablement indispensable pour pouvoir bénéficier des "Happy heures vertes".