Le marché des lunettes est totalement dominé par les géants comme Meta, Google ou Samsung, qui misent tout sur la réalité augmentée et le divertissement. Mais une startup française, ENGO Eyewear, a décidé de prendre le contre-pied total.

Basée à Grenoble, elle lance sa nouvelle génération de lunettes, les ENGO Vive. C'est un produit ultra-ciblé, sans distraction, pensé uniquement pour la performance des athlètes d'endurance.

Qu'est-ce que la technologie ActiveLook ?

Le cœur de l'innovation d'ENGO réside dans sa technologie maison "ActiveLook". Le principe : ne jamais forcer l'athlète à baisser les yeux vers sa montre. Les ENGO Vive projettent les données essentielles (allure, distance, fréquence cardiaque, puissance) directement dans le champ de vision, à une distance perçue de 5 à 10 mètres.

L'affichage est assuré par un écran MicroOLED haute luminosité (plus de 1 000 nits), garantissant une lisibilité parfaite même en plein soleil.

Pour naviguer entre les écrans de données, un simple geste de la main suffit. Zéro contact.

L'autonomie et le poids sont-ils au rendez-vous ?

C'est le nerf de la guerre pour les sportifs d'endurance. Les ENGO Vive pèsent seulement 36 grammes, les rendant quasi imperceptibles. Malgré ce poids plume, elles promettent une autonomie impressionnante de 12 heures en usage continu, et jusqu'à 24 heures en mode éco. C'est largement suffisant pour couvrir un marathon.



Les lunettes sont compatibles avec les principaux écosystèmes : Garmin, Suunto et Apple Watch.

Quelle est la stratégie d'ENGO face aux géants ?

ENGO ne cherche pas à rivaliser avec Meta sur le terrain du divertissement. La startup grenobloise défend une approche de niche, mais avec une exécution parfaite.

En se concentrant sur un besoin précis (le suivi de performance sans distraction), elle propose un produit léger, autonome et pratique. Les utilisateurs d'Apple Watch bénéficient même d'une exclusivité : l'intégration des segments Strava Live en réalité augmentée.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le prix des ENGO Vive ?

Les lunettes sont disponibles en édition limitée à partir de 299,95 €. Une offre de lancement est également en cours. La version "Sky", dotée de verres photochromiques qui s'adaptent à la luminosité, est vendue 349,95 €.

Comment les lunettes affichent-elles les données ?

Elles utilisent la technologie de projection "ActiveLook" via un écran MicroOLED. Les données (vitesse, cadence, etc.) semblent flotter à 5-10 mètres devant l'utilisateur, dans sa ligne de vision naturelle, sans obstruer la vue.

Les lunettes sont-elles compatibles avec toutes les montres ?

Elles sont compatibles avec la plupart des montres connectées de sport modernes, notamment celles des marques Garmin, Suunto et Apple Watch. Elles peuvent aussi se connecter à des capteurs vélo ou des applications comme Strava.