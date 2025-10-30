Le changement de cap est officiel. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, se prépare à intégrer massivement des publications générées par intelligence artificielle directement dans nos flux sociaux. Lors d'une conférence sur les résultats de l'entreprise, il a clairement indiqué que Meta allait « ajouter un autre immense corpus de contenu » à ses algorithmes, profitant de la facilité avec laquelle l'IA permet aujourd'hui de créer et de transformer des œuvres partagées en ligne.

Pour Zuckerberg, l'histoire des réseaux sociaux s'est écrite en deux temps. Le premier était celui des contenus partagés par les amis et la famille. Le second fut marqué par l'arrivée des créateurs de contenu. Sans le dire explicitement, il positionne l'IA comme le pilier de la troisième grande étape de cette évolution.

Quel est le plan de Meta pour cette nouvelle ère ?

L'ambition de Meta est de rendre ses algorithmes plus intelligents face à cette nouvelle vague de contenu. Il a souligné que les systèmes de recommandation capables de « comprendre en profondeur » les publications issues de l'IA et de « vous montrer le bon contenu » deviendront de plus en plus précieux.

Cette stratégie n'est pas qu'une simple vision, car l'entreprise a déjà commencé à déployer des outils d'IA dans ses applications et expérimente même des plateformes sociales entièrement dédiées à cette technologie.

Quels sont les exemples concrets déjà en place ?

Pour illustrer ce virage, la directrice financière de Meta, Susan Li, a partagé un chiffre impressionnant. Les utilisateurs ont déjà produit plus de 20 milliards d'images au sein de Vibes, une nouvelle application proposant un flux de vidéos créées artificiellement, un concept qui n'est pas sans rappeler Sora d'OpenAI.

C'est un exemple parfait du type de contenu généré par l'IA que Meta souhaite promouvoir. « Je pense que Vibes est un exemple d'un nouveau type de contenu rendu possible par l'IA, et je crois qu'il y a de nombreuses autres opportunités de construire bien d'autres types de contenus inédits à l'avenir », a ajouté Mark Zuckerberg.

Quel impact financier cette stratégie a-t-elle ?

Cette annonce ambitieuse s'inscrit dans un contexte de résultats financiers solides pour le géant de la tech. Meta a déclaré des revenus de 51,24 milliards de dollars pour le trimestre, soit une augmentation de 26 % d'une année sur l'autre. Ces excellents chiffres donnent à l'entreprise les moyens de ses ambitions pour investir massivement dans l'intelligence artificielle.

Toutefois, le tableau a été nuancé par une charge fiscale exceptionnelle de 15,93 milliards de dollars, qui a impacté le bénéfice net. Malgré cela, la dynamique de croissance et la volonté d'intégrer l'IA au cœur de l'expérience utilisateur sont plus claires que jamais.