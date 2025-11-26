La liste des plateformes de vente en ligne dans le collimateur de la justice s'allonge dangereusement. On pensait l'offensive cantonnée aux nouveaux loups de la "fast-fashion" chinoise comme Shein ou Temu, mais le gouvernement vient de prouver qu'il n'y aurait pas de traitement de faveur pour les acteurs historiques.

eBay, le pionnier des enchères en ligne, fait désormais l'objet d'une procédure judiciaire ouverte par le parquet de Paris. Le signalement, émanant directement du ministère du Commerce, pointe des défaillances graves dans le filtrage des annonces, laissant passer des articles qui n'ont absolument rien à faire entre un vase d'occasion et une paire de baskets.

Le vétéran du web est-il aussi laxiste que les nouveaux venus ?

C'est un coup dur pour l'image de la plateforme américaine, qui tente souvent de se distinguer du "Far West" des sites asiatiques low-cost. Pourtant, les autorités françaises ont bien détecté des infractions similaires chez eBay, prouvant que les filtres de modération sont encore des passoires.

Alors que le scandale initial se focalisait sur la protection des mineurs et les produits chimiques, l'extension de l'enquête à un acteur occidental montre une volonté politique de reprendre le contrôle total des flux marchands entrants, peu importe l'ancienneté ou l'origine du site marchand.

Quels sont ces objets dangereux qui circulent librement ?

Le détail du signalement fait froid dans le dos. Il ne s'agit pas ici de simples contrefaçons de sacs à main, mais bien de véritables armes de catégorie A, formellement interdites à la vente aux particuliers.

Le ministre Serge Papin a explicitement mentionné la présence de poings américains et de machettes accessibles en quelques clics. Cette facilité d'accès à des équipements dangereux, noyés dans la masse des millions d'annonces quotidiennes, pose une question de sécurité publique urgente que la justice entend régler rapidement.

La régulation du e-commerce devient-elle impitoyable ?

Cette cinquième procédure marque un tournant : la tolérance zéro semble devenir la norme. Le gouvernement veut forcer les hébergeurs à devenir de véritables gardiens de leurs produits, responsables pénalement de ce qu'ils laissent passer.

De son côté, eBay joue la carte de l'apaisement et assure "œuvrer sans relâche" pour supprimer ces annonces et coopérer avec les autorités. Mais dans cette guerre ouverte contre les dérives du commerce en ligne, les promesses de bonne conduite ne suffisent plus face aux preuves matérielles accumulées par la répression des fraudes.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi eBay est-il visé par une enquête maintenant ?



Suite à des signalements du gouvernement, le parquet de Paris a ouvert une enquête car des objets illégaux (armes) ont été trouvés en vente sur le site, tout comme sur Shein, Temu ou Wish.

Quels types d'objets illégaux ont été trouvés ?



Les autorités ont détecté la vente d'armes de catégorie A, c'est-à-dire des armes à feu ou blanches interdites, ainsi que des poings américains et des machettes.

Comment a réagi eBay face à ces accusations ?



La plateforme américaine a déclaré qu'elle continuait de travailler pour empêcher ces ventes et qu'elle coopérait pleinement avec les autorités de régulation françaises.