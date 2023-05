Le portail Epic Games Store a relancé sa stratégie du jeu mystère hebdomadaire à l'occasion du lancement de ses soldes sur de nombreux titres et d'un nouveau dispositif qui restitue sur un porte-monnaie virtuel une partie des sommes dépensées pour acheter des jeux.

Cela a démarré fort la semaine dernière avec la mise à disposition du jeu Death Stranding, même si les assidus du portail l'avaient sans doute déjà obtenu en décembre dernier où il faisait partie de la précédente sélection des jeux mystère.

Cette semaine, un nouveau titre est proposé avec un secret gardé (presque) jusqu'au bout. Epic puise dans une franchise bien connue, même si le titre lui-même est sorti depuis longtemps déjà et fait le tour des jeux gratuits sur les différentes plateformes.

Le jeu gratuit de la semaine est en effet Fallout New Vegas, titre de Bethesda et Obsidian mettant le jouer aux prises avec un monde post-apocalytique dans le cadre d'un Las Vegas déchue entouré de deserts plus hostiles que jamais.

Version Ultimate pour plus de fun

Il faudra donc explorer les Terres désolées du Mojave, remplir de multiples quêtes et rencontrer les bonnes personnes tout en évitant les factions rivales...à moins de disposer d'un armement conséquent.

Il s'agit de la version Ultimate de Fallout New Vegas avec les contenus additionnels et les extensions ajoutant des missions et intégrant de nouvelles armes : Dead Money, Honest Hearts, Old Wold Blues, Lonesome Road, Courier's Stash et Gun Runner's Arsenal. L'offre en téléchargement gratuit sur l'Epic Games Store permet d'économiser 19,99 euros, son prix en temps normal.

Fallout New Vegas Ultimate Edition est disponible en téléchargement gratuit (avec un compte Epic) jusqu'au 1er juin 17h00, après quoi un nouveau jeu mystère sera dévoilé.