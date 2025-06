Le départ se précise pour Sophie Adenot. La deuxième femme astronaute française de l'histoire s'envolera vers la Station spatiale internationale (ISS) en 2026 pour un séjour de six mois. Le nom et le logo de sa première mission viennent d'être dévoilés. Ce sera la mission εpsilon.

Un nom, un message d'humilité

Le choix d'εpsilon, cinquième lettre de l'alphabet grec, n'a rien du hasard. En mathématiques, le symbole « ε » représente l'infiniment petit. Une manière de souligner le rôle modeste, mais porteur de sens de l'astronaute face à l'immensité de l'espace et à l'effort collectif que représente une telle aventure.

Notamment dans une démarche d'accessibilité, cette vision tranche avec des décennies de glorification. Le nom est aussi un clin d'œil aux cinq astronautes de carrière de la promotion 2022 de l'ESA (Agence spatiale européenne), dont Sophie Adenot fait partie. Leur formation de base a été réussie au printemps 2024.

La tradition française de nommer les missions d'après des corps célestes est par ailleurs respectée, dans la mesure où Epsilon est également la cinquième étoile la plus brillante de la constellation du Lion.

Le colibri et le pouvoir des petites actions

L'écusson de la mission, ou patch, est rempli de symboles. Au centre, un colibri. Cet oiseau, l'un des plus petits oiseaux de la Terre, joue un rôle déterminant dans la pollinisation de nombreuses plantes, illustrant l'idée que de petites contributions peuvent avoir un impact immense.

Trois lignes sortent du « i » d'εpsilon et forment la queue d'une étoile filante en guise de rappel poétique que « les rêves sont le moteur de nos existences ».

Sophie Adenot résume elle-même cette philosophie : « εpsilon vise à rappeler que même les plus petites actions peuvent enclencher des changements, se propager et transformer des vies de manière que nous n'aurions jamais imaginé. J'espère que ce nom vous inspirera à poursuivre vos rêves ! »

Autour du patch, un anneau de points symbolise toutes les personnes et les actions qui, ensemble, rendent de grandes réalisations possibles. En haut, trois points colorés - bleu, blanc et rouge - représentent le drapeau français et les destinations d'exploration de l'ESA : la Terre, la Lune et Mars.

À la base du patch, une forme bleue arrondie symbolise la surface de la Terre, ainsi que des montagnes et forêts. « Cela sert de rappel de notre motivation pour les vols spatiaux : explorer, apprendre et revenir avec ces connaissances pour bénéficier à la vie sur Terre », écrit l'ESA.

Cap sur l'ISS en 2026

Le décollage de la capsule Crew Dragon est pour l'instant fixé au printemps 2026. Une fois à bord de la station spatiale vieillissante, l'ancienne pilote d'essai sur hélicoptères aura un programme chargé. Elle mènera de nombreuses expériences scientifiques et technologiques pour le compte du Cnes et de la communauté spatiale française.

Sa mission inclura également la participation à la maintenance de l'ISS. Un séjour qui s'inscrit dans un contexte où l'Europe cherche à maintenir sa place dans la course aux vols habités, alors que l'avenir se tourne déjà vers de nouvelles stations commerciales.

N.B. : Source images : ESA - YouTube.