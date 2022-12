C'est la bourde de la semaine dernière : le fabricant de cartes graphiques et accessoires Galax a officialisé une version personnalisée d'une carte graphique au GPU n'ayant aucune existence officielle.

Une RTX 4090Ti qui n'existe pas... encore

Alors que Nvidia a jusqu'ici lancé sur le marché ses GeForce RTX 4080 et RTX 4090, Galax a officialisé une RTX 4090 Ti HOF (gamme Hall of Fame). Et la bourde s'est constatée à plusieurs niveaux...

Car dans les faits, il n'y a aucune 4090 Ti en préparation chez le constructeur puisqu'il s'agissait d'annoncer la RTX 4090 Hall of Fame... Même le descriptif affichait un bon nombre de fautes de frappe avec notamment le mauvais nombre de coeurs Cuda...

La bannière jointe a été partagée sur les réseaux sociaux et dans des emails de promotion. Galax a rapidement constaté son erreur puisqu'un clic sur ladite bannière renvoyait alors vers la bonne page du site Internet avec les visuels corrigés.

La GeForce RTX 4090 HOF de Galax est orientée vers les performances avec une conception assez particulière : elle propose deux connecteurs d'alimentation 16 broches au lieu du très polémique port 12VHPWR et affiche une fréquence GPU de 2610 MHz pour une limite de puissance de 666W.