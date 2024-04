Deux mini-satellites ont été développés pour simuler l'occultation du Soleil, permettant ainsi l'étude de sa couronne et de son exosphère.

La mission PROBA-3 de l'ESA (Agence Spatiale Européenne), dont la phase de mise en œuvre a débuté en juillet 2014, vise en effet à tester la capacité de deux satellites à voler en formation et à maintenir une position extrêmement précise l'un par rapport à l'autre. Ces deux engins spatiaux sont le Coronagraph Spacecraft (CSC), qui abrite un coronographe [instrument astronomique conçu pour bloquer la lumière directe d'une étoile afin de pouvoir observer des régions environnantes, NDLR] et le Occulter Spacecraft (OSC), doté d'un disque occulteur de 1,4 mètre de diamètre.

Ces deux satellites seront positionnés de manière à ce que l'ombre projetée par le premier satellite éclipse le second, créant ainsi une éclipse artificielle du Soleil. Cette manœuvre nécessite une grande précision dans le repérage, l'orientation et le mouvement des satellites.

Vue d'artiste des deux satellites de la mission PROBA-3.

Crédit : ESA - P. Carril, 2013.



Les satellites seront distants de 144 mètres, ce qui leur permettra de former un coronographe d'une longueur totale équivalente sans être aveuglés par la lumière intense de la photosphère, qui est la couche visible la plus externe. Cette distance sera donc cruciale car elle permettra d'observer des détails au bord du disque solaire qui sont rarement visibles autrement.

Bien que la Lune soit située à une distance de "seulement" 384 000 kilomètres de la Terre et offrirait une bien meilleure précision d'imagerie, les éclipses solaires naturelles, comme celle du 8 avril dernier en Amérique du Nord, sont des événements rares et brefs et souvent inaccessibles aux bons instruments d'observation solaire en raison de leur complexité de transport. La mission PROBA-3 permettra ainsi d'effectuer des occultations prolongées sur plusieurs heures et d'étudier la couronne solaire ainsi que d'autres caractéristiques du Soleil qui seraient autrement difficiles à observer.

Le lancement de PROBA-3 est prévu pour septembre prochain.