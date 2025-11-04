L'Agence Spatiale Européenne lance le projet HOBI-WAN pour tester une technologie audacieuse : produire des protéines alimentaires, la Solein, directement dans l'espace. En collaboration avec Solar Foods et OHB, cette expérimentation vise à utiliser des bactéries, du CO₂, de l'hydrogène et de l'oxygène pour garantir l'autonomie alimentaire des astronautes lors des futures missions vers la Lune et Mars.

L'exploration spatiale habitée au-delà de l'orbite terrestre basse se heurte à un mur : l'approvisionnement. Pour des séjours prolongés sur la Lune ou un voyage vers Mars, les missions de ravitaillement depuis la Terre deviennent impraticables, voire techniquement irréalisables.

Assurer une source de nourriture durable, nutritive et autonome est donc une condition sine qua non pour l'avenir de la conquête spatiale.

HOBI-WAN : la fermentation gazeuse à l'épreuve de l'espace

C'est dans ce contexte que l'ESA a initié le projet HOBI-WAN, via son programme d'exploration Terrae Novae. L'objectif est de tester en microgravité une technologie de fermentation gazeuse développée par la société finlandaise Solar Foods.

Le maître d'œuvre du projet, OHB System AG, supervisera la création d'un système capable de produire de la Soléine, une poudre riche en protéines, à partir d'une culture de la bactérie xanthobacter.

Un bioréacteur compact pour l'ISS

Le principe repose sur un bioréacteur compact. Une solution nutritive contenant la culture bactérienne est alimentée par de l'hydrogène, de l'oxygène et du CO₂. À terme, l'idée est de créer une boucle quasi fermée en utilisant les gaz produits par l'équipage et les systèmes de survie de l'habitat.

Fait notable, si sur Terre une touche d'ammoniac sert de source d'azote, dans l'espace, c'est l'urée qui remplira cette fonction. La gestion sécurisée de ce mélange gazeux potentiellement explosif est l'un des défis techniques majeurs du projet.

De la Terre à l'orbite : un projet en deux temps

Le projet se déroulera en deux phases distinctes. Une première étape de huit mois consistera à développer et valider un modèle scientifique au sol. Si les résultats sont concluants, une seconde phase sera dédiée à la fabrication de l'équipement de vol, destiné à être testé à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS) dans un casier standard.

Angelique Van Ombergen, scientifique en chef de l'exploration à l'ESA, souligne que ce projet développe "une ressource clé qui nous permettra d'améliorer l'autonomie et la résilience des vols spatiaux habités".

Au-delà de la simple production de protéines, HOBI-WAN explore les fondations d'une vie humaine durable dans l'espace. Comme le précise Jürgen Kempf de OHB, les connaissances acquises pourraient aussi "contribuer à relever les défis mondiaux sur Terre, tels que la raréfaction des ressources et la sécurité alimentaire".

La réussite de cette expérimentation en microgravité sera donc une étape décisive, non seulement pour les futurs explorateurs de Mars, mais potentiellement pour nous tous.