Il a enfin son apparence définitive. Après des années de conception et de construction, le télescope spatial PLATO, mission phare de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) pour dénicher des exoplanètes semblables à la Terre, est enfin entièrement assemblé.

Dans les salles blanches du centre de test de l'ESA aux Pays-Bas, les ingénieurs ont installé les derniers éléments cruciaux de l'engin : son bouclier thermique et ses immenses panneaux solaires. La machine est prête pour l'ultime épreuve : une série de tests impitoyables pour s'assurer qu'elle survivra à son voyage vers l'espace lointain.

Quelle est la mission de ce "chasseur de Terres" ?

L'objectif de PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars) est l'un des plus ambitieux de l'exploration spatiale : trouver et caractériser des planètes rocheuses de la taille de la Terre, situées dans la zone habitable d'étoiles semblables à notre Soleil. Pour y parvenir, il utilisera la méthode des transits, qui consiste à détecter les infimes baisses de luminosité provoquées par le passage d'une planète devant son étoile.





Afin de maximiser ses chances, PLATO est un véritable Argus de l'espace. Il n'est pas équipé d'un seul grand télescope, mais d'un réseau de 26 caméras haute précision, capables de surveiller plus de 150 000 étoiles simultanément. Pour garantir une sensibilité maximale, ces "yeux" seront maintenus à une température glaciale de -80°C.

Pourquoi l'installation des panneaux solaires était-elle si critique ?

La dernière pièce du puzzle, installée en septembre, était un module massif combinant le bouclier thermique et les panneaux solaires. Cet élément est vital à double titre. D'un côté, les panneaux solaires, qui se déploieront comme des ailes une fois dans l'espace, fourniront toute l'électricité nécessaire au fonctionnement du satellite. De l'autre, l'imposant bouclier protégera en permanence les 26 caméras des rayons du Soleil, leur permettant de rester à leur température de fonctionnement cryogénique.





Les ingénieurs ont déjà réalisé avec succès les tests de déploiement de ces "ailes", confirmant que le mécanisme est fonctionnel et que les panneaux génèrent bien la puissance attendue.

Quelles sont les prochaines étapes avant le lancement ?

Maintenant qu'il est complet, PLATO va devoir prouver qu'il est prêt pour le voyage. Il va subir une série de "tortures" pour simuler les conditions extrêmes de son lancement et de sa vie dans l'espace. Ces tests finaux incluent :

Des tests acoustiques : Le satellite sera bombardé par un bruit d'une puissance phénoménale, similaire à celui d'une fusée au décollage.

Des tests de vibration : Il sera vigoureusement secoué sur une table vibrante pour s'assurer que chaque composant résiste aux secousses du lancement.

Des tests en vide thermique : PLATO sera placé dans le Grand Simulateur Spatial, la plus grande chambre à vide d'Europe, pour être exposé au froid glacial et à l'absence d'air de l'espace.

Si le satellite survit à ces épreuves, il sera déclaré bon pour le service.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand et comment PLATO sera-t-il lancé ?

Le lancement de PLATO est prévu pour décembre 2026 à bord d'une fusée Ariane 6, le nouveau lanceur lourd européen, depuis le Centre Spatial Guyanais à Kourou.

Où le télescope sera-t-il positionné dans l'espace ?

PLATO ne sera pas en orbite autour de la Terre. Il sera envoyé à 1,5 million de kilomètres de notre planète, au point de Lagrange L2. C'est un point d'équilibre gravitationnel qui permet au télescope de rester stable par rapport à la Terre et au Soleil, tout en bénéficiant d'un environnement froid et sombre, idéal pour ses observations.

Qui a construit ce télescope spatial ?

PLATO est une mission de l'Agence Spatiale Européenne (ESA), fruit d'une vaste collaboration. L'assemblage a été mené par un consortium industriel dirigé par l'entreprise allemande OHB, avec des contributions majeures de Thales Alenia Space et Beyond Gravity. Les instruments scientifiques, eux, ont été fournis par le Plato Mission Consortium, qui regroupe de nombreux centres de recherche et industries à travers l'Europe.