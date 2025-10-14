Le chant du cygne a été un succès. Ce 13 octobre 2025, SpaceX a réussi le onzième vol d'essai de sa fusée Starship, le deuxième consécutif après une longue série d'explosions spectaculaires.

Ce tir, qui a rempli tous ses objectifs, était le dernier pour la version actuelle du lanceur, baptisée "Version 2". La voie est désormais libre pour une version 3 encore plus grande et plus puissante, sur laquelle reposent les espoirs de la NASA pour retourner sur la Lune et ceux d'Elon Musk pour conquérir Mars.

Quels étaient les objectifs de ce onzième vol ?

Après le succès du dixième vol en août, SpaceX a rejoué une partition quasi identique, mais avec une complexité accrue. Les objectifs principaux de ce vol suborbital étaient les mêmes : valider la séquence de lancement, de séparation et de retour des deux étages du Starship. Le premier étage, le booster Super Heavy, devait effectuer son retour et réaliser un amerrissage en douceur dans le golfe du Mexique, tandis que le vaisseau Starship poursuivait sa route jusqu'aux portes de l'espace.





Une fois sur sa trajectoire, le vaisseau a de nouveau réalisé avec succès deux manœuvres clés : le rallumage d'un de ses moteurs Raptor dans le vide spatial et le déploiement de huit satellites factices, mimant une future mise en orbite de la constellation Starlink. La mission s'est terminée par une rentrée atmosphérique maîtrisée et un amerrissage précis dans l'océan Indien, un peu plus d'une heure après le décollage.

Quelles étaient les nouveautés testées lors de ce vol ?

Ce onzième vol n'était pas une simple répétition. SpaceX en a profité pour tester plusieurs nouveautés cruciales pour l'avenir. Le booster Super Heavy, qui effectuait d'ailleurs son deuxième vol, a expérimenté une nouvelle séquence d'atterrissage en allumant cinq moteurs au lieu de trois, une configuration prévue pour la future Version 3 qui ajoute de la redondance en cas de panne.





Le vaisseau, lui, a servi de cobaye pour tester sa résistance à la rentrée atmosphérique. Des tuiles de son bouclier thermique avaient été volontairement retirées à des endroits stratégiques pour analyser le comportement de la structure. Enfin, durant sa descente, il a effectué une "manœuvre de virage dynamique" pour simuler la trajectoire qu'il devra prendre pour revenir se poser à son point de départ lors des futures missions opérationnelles.

Pourquoi ce vol marque-t-il la fin d'une ère pour Starship ?

Ce succès conclut la phase de test de la Version 2 du Starship. SpaceX va désormais se concentrer sur la Version 3, qui promet d'être encore plus impressionnante. Plus haute de quelques mètres, elle sera surtout optimisée pour emporter des charges plus lourdes et la nouvelle génération de satellites Starlink. Le pas de tir de Starbase va d'ailleurs être entièrement modernisé pour l'accueillir.





L'enjeu est colossal. Le Starship est la pièce maîtresse du programme Artemis de la NASA, qui a choisi le vaisseau de SpaceX pour être le premier atterrisseur à ramener des astronautes sur la Lune, avec un objectif fixé à 2027. Chaque vol réussi est donc un pas de plus vers la reconquête lunaire, et vers le rêve ultime d'Elon Musk : faire de l'humanité une espèce multiplanétaire.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le Starship ?

Starship est la plus grande et la plus puissante fusée jamais construite. Développée par SpaceX, elle mesure plus de 120 mètres de haut et est conçue pour être entièrement et rapidement réutilisable. Son objectif est de pouvoir envoyer jusqu'à 150 tonnes de charge utile en orbite terrestre, et à terme, des humains sur la Lune et sur Mars.

Pourquoi ce programme est-il si important pour la NASA ?

La NASA a signé un contrat de plusieurs milliards de dollars avec SpaceX pour développer une version lunaire du Starship. Ce véhicule, appelé HLS (Human Landing System), est indispensable au programme Artemis. Il servira de "navette" pour descendre les astronautes de l'orbite lunaire jusqu'à la surface du pôle Sud et les ramener ensuite, lors de la mission Artemis 3 prévue pour 2027.

Quand la prochaine version (V3) de Starship volera-t-elle ?

Aucune date n'est officiellement annoncée, mais les choses pourraient aller très vite. SpaceX a déjà commencé la construction de plusieurs exemplaires de la Version 3. Le pas de tir principal de Starbase étant en cours de modification, les prochains lancements pourraient avoir lieu depuis un second pas de tir, qui serait "très bientôt" opérationnel.