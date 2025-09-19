C'était l'annonce que des milliers de joueurs attendaient : l'exigeant et impitoyable FPS tactique, Escape from Tarkov, s'apprête à quitter son interminable accès anticipé pour une sortie officielle en version 1.0 le 15 novembre prochain, accompagnée d'un lancement très attendu sur Steam.

Ce qui aurait dû être une consécration s'est pourtant rapidement transformé en une nouvelle controverse, une spécialité du studio Battlestate Games. La raison de la grogne ? Pour jouer via Steam, tout le monde, y compris les vétérans qui ont soutenu le jeu depuis 2017, devra repasser à la caisse.

Pourquoi cette décision est-elle si mal perçue ?

La pilule est particulièrement amère pour les fans. Dans sa foire aux questions, le studio est on ne peut plus clair : "Pour jouer à Escape from Tarkov via Steam, vous devez acheter n'importe quelle édition du jeu sur Steam".

Cette obligation de rachat est d'autant plus frustrante que les comptes Battlestate et Steam pourront être liés, transférant ainsi toute la progression. Les joueurs se retrouveront sur les mêmes serveurs, avec le même personnage, mais après avoir payé deux fois. Pour beaucoup, c'est une "gifle" et un manque de respect total envers une communauté loyale qui a financé et essuyé les plâtres du développement pendant près de dix ans.

Existe-t-il des précédents pour ce genre de situation ?

Oui, et c'est bien ce qui alimente la colère des joueurs. De nombreux autres jeux qui ont fait la transition vers Steam après un lancement initial sur un launcher propriétaire ont offert des clés gratuites à leurs premiers acheteurs.

Des titres comme Elite Dangerous ou même Fallout 76 ont mis en place des systèmes pour que leur base de joueurs originelle puisse intégrer la plateforme de Valve sans frais supplémentaires.

Le choix de Battlestate Games apparaît donc comme une exception malvenue, perçue non pas comme une contrainte technique inévitable, mais bien comme une décision purement commerciale visant à maximiser les profits sur le dos de ses plus fidèles soutiens.

Quels sont les "avantages" de cette version Steam ?

C'est la question à un million de roubles qui fâche. Les bénéfices concrets à débourser de nouveau pour le jeu semblent, pour le moment, extrêmement minces.

La version Steam offrira les succès Steam et la synchronisation de la liste d'amis, mais c'est à peu près tout. Le studio a déjà douché les espoirs en confirmant qu'il n'y aurait aucun support pour le Steam Deck, le Steam Workshop ou le partage familial. Les joueurs peuvent déjà, et depuis toujours, ajouter le jeu en tant que "jeu non-Steam" à leur bibliothèque pour le lancer facilement. En somme, beaucoup ont le sentiment de devoir payer un droit d'entrée pour des fonctionnalités triviales, une pilule difficile à avaler.

Foire Aux Questions (FAQ)

Suis-je obligé d'acheter le jeu sur Steam pour continuer à jouer ?

Non. Les joueurs qui possèdent déjà le jeu sur le site officiel de Battlestate Games pourront continuer à y jouer via le launcher propriétaire, comme ils l'ont toujours fait. L'achat sur Steam est totalement optionnel et s'adresse principalement aux nouveaux joueurs ou à ceux qui veulent absolument intégrer le jeu à leur écosystème Steam.

Ma progression sera-t-elle perdue si j'achète le jeu sur Steam ?

Non, la progression est liée à votre compte Battlestate Games. La FAQ confirme que vous pourrez lier ce compte à votre profil Steam pour retrouver instantanément votre personnage, votre inventaire et toutes vos statistiques. Vous ne repartirez pas de zéro.

Y a-t-il un avantage si j'ai une édition chère et que j'achète la version de base sur Steam ?

Oui, c'est le seul point positif notable. Le système reconnaîtra automatiquement la version la plus élevée des deux. Si vous possédez l'édition "Unheard" (la plus chère) et achetez l'édition Standard sur Steam, c'est bien votre édition "Unheard" qui sera active en lançant le jeu via la plateforme de Valve. Vous ne perdrez donc pas les avantages de votre édition d'origine.