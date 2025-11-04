L'Ether a subi une correction brutale ce lundi et a vu sa valeur s'effriter pour passer sous le seuil technique crucial des 3 600 dollars. Cette chute intervient dans le sillage immédiat d'un piratage majeur sur le protocole de finance décentralisée Balancer qui a ravivé les craintes des investisseurs dans un marché déjà fébrile.

Un piratage qui fragilise un marché déjà tendu

La nouvelle est tombée ce lundi, confirmant les pires craintes des acteurs de la finance décentralisée (DeFi). Le protocole Balancer, une plateforme majeure basée sur la blockchain Ethereum, a été la cible d'un exploit qui aurait permis aux attaquants de dérober une somme estimée à plus de 100 millions de dollars.

Today, around 7:48 AM UTC, an exploit affected Balancer V2 Composable Stable Pools.



Our team is working with leading security researchers to understand the issue and will share additional findings and a full post-mortem as soon as possible.



Because these pools have been live… pic.twitter.com/LRLNNXogt3 — Balancer (@Balancer) November 3, 2025

La réaction du marché ne s'est pas fait attendre : l'Ether (ETH) a dévissé, enregistrant une chute de 9 % et enfonçant le seuil critique des 3 600 dollars. Cette correction porte le recul de la deuxième plus grande cryptomonnaie à environ 25 % par rapport à son sommet historique de 4 885 $, atteint le 22 août dernier.

Des vents contraires macroéconomiques persistants

Cet incident de sécurité s'ajoute à une série d'événements qui ont mis les investisseurs en actifs numériques sur le qui-vive ces dernières semaines. Le contexte macroéconomique s'est en effet durci, notamment après les déclarations du président de la Réserve Fédérale, Jerome Powell, qui a tempéré les attentes concernant de futures baisses des taux d'intérêt.

Auparavant, mi-octobre, les menaces (finalement retirées) de tarifs douaniers massifs de Donald Trump contre la Chine avaient déjà provoqué une fuite des capitaux des cryptomonnaies vers des actifs jugés moins risqués, comme l'or, déclenchant des liquidations en cascade.

Quelles conséquences pour l'écosystème crypto ?

La nervosité ambiante s'est propagée au-delà de l'Ether. Les actions des entreprises liées au secteur, comme la plateforme d'échange Coinbase et la société Strategy, ont également reculé de près de 4 % et 1 % respectivement.

Cet événement a ravivé les inquiétudes concernant la sécurité et la liquidité dans l'écosystème DeFi. Pour Juan Leon, stratège en investissement chez Bitwise, cette baisse, bien que brutale, pourrait être interprétée comme un "événement de désendettement" sain qui a purgé les excès spéculatifs du marché.

Néanmoins, la prudence reste de mise, car la rupture du support des 3 600 $ pourrait encourager de nouvelles ventes techniques, tandis que les investisseurs se préparent à une volatilité accrue pour la fin de l'année.