Suite aux déclarations de Jerome Powell, président de la Fed, suggérant une pause dans la baisse des taux, le Bitcoin et l'Ethereum accusent une légère baisse. Cette réaction modérée contraste avec le récent flash crash provoqué par des tensions sino-américaines, soulignant la sensibilité croissante du marché crypto aux facteurs macroéconomiques.

Une légère contraction a touché les principaux actifs numériques ce mercredi. Le Bitcoin (BTC) a cédé 3 % pour s'échanger aux alentours de 106 000 dollars, tandis que l'Ethereum (ETH), seconde cryptomonnaie par sa capitalisation, a reculé d'environ 3,7 % pour glisser vers 3750 dollars. Cette frilosité ambiante a entraîné une baisse de 2% de la capitalisation totale du marché crypto.

Une pause monétaire qui interroge

L'origine de ce mouvement baissier est à chercher du côté de la Réserve Fédérale américaine. Son président, Jerome Powell, a laissé entendre qu'une nouvelle baisse des taux d'intérêt en octobre pourrait bien être la dernière de l'année 2025.

Les analystes constatent le recul des cryptomonnaies mais restent globalement positifs pour la suite, observant que les perspectives macroéconomiques restent solides.

Un marché encore secoué par le "flash crash"

Cette correction, bien que notable, reste cependant modeste en comparaison du récent flash crash du 10 octobre. Cet événement, qualifié de plus grande liquidation jamais suivie par la firme CoinGlass, avait vu plus de 19 milliards de dollars de positions s'évaporer en quelques heures.

Le marché avait alors violemment réagi à la menace du président Donald Trump d'imposer des droits de douane de 100 % sur les produits chinois.

La chute avait été brutale : le Bitcoin avait perdu près de 10 % de sa valeur et plus de 200 millions de dollars de capitalisation, tandis que l'Ethereum avait dévissé de près de 14 %.

Cet épisode a laissé des traces et a certainement contribué à réduire la tolérance au risque à court terme chez les investisseurs.

Entre tensions géopolitiques et stabilisation précaire

Depuis ce choc, les marchés avaient retrouvé une forme de calme, aidés par un discours plus apaisant de Donald Trump sur son réseau social. Le cours du Bitcoin s'était stabilisé autour de 110 000 dollars et celui de l'Ethereum proche des 4 000 dollars. Cependant, la toile de fond reste dominée par les tensions géopolitiques et les incertitudes économiques.

La rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping ayant apporté des nouvelles positives sur un certain nombre de sujets, dont celui de l'approvisionnement en terres rares, la confiance des investisseurs pourrait être relancée.