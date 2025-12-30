À la veille des célébrations du Nouvel An, une panne d'alimentation électrique majeure dans le Tunnel sous la Manche a provoqué l'annulation de tous les services Eurostar et LeShuttle.

Des dizaines de milliers de voyageurs se retrouvent bloqués à Londres, Paris et Calais, plongeant les gares dans une situation chaotique et incertaine.

La journée a viré au cauchemar pour des dizaines de milliers de personnes ce samedi. En cause, une panne d'alimentation électrique survenue dans le Tunnel sous la Manche.

L'incident a été aggravé par la défaillance d'un train LeShuttle, le service de navettes pour véhicules, qui est tombé en panne à l'intérieur même du tunnel. Cette succession de problèmes techniques a forcé Eurostar, l'opérateur des trains à grande vitesse pour passagers, à prendre une mesure radicale : la suspension de l'intégralité de ses services au départ et à destination de la gare de St Pancras à Londres.

Les gares, notamment à Paris Gare du Nord et à Londres, se sont rapidement remplies de voyageurs désemparés, cherchant désespérément des informations.

Une paralysie totale et des scènes de chaos

L'annonce de l'interruption a provoqué des scènes de confusion et de frustration dans les principales gares européennes. À St Pancras, des foules compactes se sont formées dès le début de matinée, les passagers scrutant des tableaux d'affichage qui viraient inexorablement au rouge, annonçant annulation après annulation.

Des familles en route pour des vacances, des couples célébrant leur anniversaire de mariage et même des groupes de touristes se sont retrouvés sans solution. La consigne des opérateurs était claire : « Ne venez pas en gare ».

Annulations en pagaille pour l'Eurostar

Pour beaucoup, il était déjà trop tard. La situation était similaire à Calais, où de longues files de véhicules se sont formées pour le service LeShuttle, avec des délais d'attente dépassant plusieurs heures.

Certains voyageurs ont vécu l'incident de l'intérieur, ajoutant une dose de stress supplémentaire à leur périple. Une famille a raconté avoir été bloquée plus de quatre heures dans un train à destination de Paris avant que celui-ci ne soit contraint de rebrousser chemin vers Londres.

D'autres, coincés dans les navettes LeShuttle sous la Manche, ont dû prendre leur mal en patience, épuisant leurs réserves de nourriture et d'eau. Les témoignages décrivent une information très limitée et un sentiment d'abandon, bien que certains conducteurs de train aient fait de leur mieux pour tenir les passagers informés de l'évolution de la situation, aussi confuse soit-elle.

Des plans de voyage anéantis et des alternatives saturées

Pour de nombreux voyageurs, cette panne a anéanti des plans de longue date, notamment les précieuses célébrations du Nouvel An. Au-delà de la déception personnelle, il a fallu s'adapter.

Les voyageurs ont dû se ruer sur des solutions de transport alternatives, mais les vols étaient déjà complets pour la journée et le lendemain, et les ferries au départ de Douvres, bien qu'augmentant leur capacité, ont été pris d'assaut.

Face à cette crise, plusieurs compagnies ferroviaires britanniques, comme LNER et Great Western Railway, ont montré une certaine flexibilité. Elles ont autorisé les passagers affectés par les annulations de l'Eurostar à utiliser leurs billets pour rentrer chez eux sans frais supplémentaires ou à voyager le lendemain.

Cependant, ces mesures ne résolvent pas le problème du voyage international annulé. Le retour à la normale du trafic dans le tunnel est attendu, mais l'opérateur prévient que les perturbations et les longs délais persisteront, laissant en suspens le sort de milliers de voyages en cette période cruciale de l'année.

Quelles conséquences pour les jours à venir ?

Alors que les équipes techniques travaillent d'arrache-pied pour rétablir la situation, l'incertitude demeure. La reprise du service, même graduelle, ne signifiera pas la fin du calvaire pour tout le monde.

Les trains pour les jours suivants affichent déjà complet, et la reprogrammation des voyages s'annonce comme un véritable casse-tête pour les milliers de passagers affectés.

Les compagnies devront gérer un afflux massif de demandes de remboursement, d'échange et de compensation, un défi logistique considérable en pleine période de fêtes.

Cet incident met en lumière la vulnérabilité d'une infrastructure aussi critique que le Tunnel sous la Manche, par lequel transitent des millions de personnes chaque année.

La question de la résilience de ces systèmes face à des pannes techniques sera sans doute au cœur des discussions futures. Pour l'heure, l'enjeu immédiat reste de permettre à chacun de rejoindre sa destination ou de trouver une solution viable, alors que le compte à rebours pour la nouvelle année continue de s'égrener, loin des festivités espérées.