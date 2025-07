L'opérateur de satellites français Eutelsat annonce un accord-cadre pluriannuel avec le gouvernement britannique. Ce partenariat vise à fournir des services de connectivité par satellite en orbite terrestre basse pour soutenir les missions du Royaume-Uni à l'échelle de la planète.

Une connectivité globale pour les missions critiques

Grâce à cet accord, la constellation Eutelsat OneWeb va désormais irriguer l'ensemble du réseau diplomatique britannique. Ambassades, consulats et autres représentations bénéficieront d'une connexion à haut débit et à faible latence.

Le service couvrira également des opérations de maintien de l'ordre, des missions militaires et des interventions d'urgence, comme la gestion des ouragans dans les territoires ultramarins des Caraïbes. La gestion de bout en bout de ces services sera assurée par NSSLGlobal.

La technologie LEO, un atout stratégique

Le choix de la technologie LEO (Low Earth Orbit) n'a rien d'un hasard. Les satellites en orbite basse offrent une latence considérablement réduite par rapport aux satellites géostationnaires traditionnels, ce qui est un avantage décisif pour des communications sécurisées et réactives.

« Nous sommes fiers d'accompagner le gouvernement britannique dans ses missions à travers le monde en mettant à sa disposition des services de connectivité sécurisés et résilients, jusque dans les zones les plus reculées ou les plus hostiles », déclare Cyril Dujardin, président de la branche Connectivité d'Eutelsat Group.

Un partenariat aux multiples facettes

L'accord est aussi éminemment politique. Il survient après que Londres a injecté 163 millions d'euros dans Eutelsat. Une augmentation de capital de 1,5 milliard d'euros qui fera en outre de l'État français le premier actionnaire.

Le Royaume-Uni et la France considèrent l'opérateur comme un atout de la souveraineté spatiale européenne, et une alternative face à Starlink de SpaceX ou prochainement Kuiper d'Amazon.