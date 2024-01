Annoncée en 2022, la fusion entre Eutelsat et OneWeb a été validée fin 2023 et devait permettre de donner un nouveau souffle au déploiement de la constellation de satellites de communication concurrente du réseau Starlink de SpaceX.

Trois mois après l'annonce de la fusion, tout ne se déroule pas comme prévu et Eutelsat affiche un bilan financier mitigé, en partie lié à des retards dans les déploiements des infrastructures de OneWeb.

Dans son communiqué, Eutelsat évoque des "retards dans le déploiement des infrastructures au sol" et des coûts imprévus du côté des terminaux utilisateurs qui ont eu un impact sur les marges.

Une fusion avec OneWeb qui pèse

Eutelsat doit aussi faire face au manque de lanceurs disponibles en Europe, conduisant à faire appel à SpaceX et ses lanceurs Falcon 9 pour lancer une série de satellites OneWeb.

La constellation OneWeb doit permettre d'offrir un accès à Internet depuis l'espace dans des zones difficiles d'accès ou dotées de faibles moyens de communication grâce à des satellites en orbite basse.

Eutelsat indique avoir toujours confiance dans le modèle économique de OneWeb et veut trouver de la croissance "à mesure que la constellation parviendra à assurer une couverture opérationnelle complète à l'échelle du globe".

La concurrence s'annonce féroce

Dans le même temps, la constellation Starlink du milliardaire Elon Musk s'étoffe très rapidement. SpaceX oriente la majorité de ses lancements en faveur du renforcement de la constellation de satellites Starlink et le service d'accès à Internet depuis les satellites LEO (satellites en orbite basse) est déjà opérationnel sur de nombreux marchés.

SpaceX vient même de s'offir le luxe de réaliser deux lancements le même jour, l'un depuis la Floride et l'autre en Californie, à quelques heures d'intervalle, pour ajouter deux groupes d'une vingtaine de satellites Starlink supplémentaires.

Et c'est sans compter avec l'arrivée prochaine d'un autre acteur très puissant : Amazon avec sa future constellation Kuiper (elle n'existe encore que sur le papier) qui veut répliquer le succès de Starlink.

Cela fait beaucoup d'obstacles pour la constellation OneWeb qui prépare tout de même une deuxième génération de satellites, plus performante, malgré le soutien d'Orange annoncé l'an dernier.

Et ce d'autant plus qu'Eutelsat prévoit déjà une perspective de chiffre d'affaires pour 2023-2024 à la baisse par rapport aux attentes et a suspendu les dividendes pour les actionnaires.

Ces derniers n'ont pas tardé à réagir avec une chute du cours en Bourse d'Eutelsat d'un sévère 16%, amenant la valeur de l'action vers 3,50 €, contre plus 10 € au moment de la fusion il y a quelques mois.